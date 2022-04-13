Российский экспорт нефти устанавливает рекорды, нефтетрейдеры придумали хитрые схемы для обхода ограничений

В месяц Россия зарабатывает десятки миллиардов евро на продаже нефти и газа, на эти деньги идет финансирование войны в Украине. Хотя Евросоюз, энергетически зависимый от России, прямо не запретил импорт нефтегазовых продуктов из России, общественный спрос на уральскую нефть снижается, пишет Iltasanomat.

Многие нефтетрейдеры и переработчики сообщают, что из-за российской агрессии более не используют российские нефтепродукты, несмотря на огромную разницу в цене. Если до нападения на Украину Neste закупала две трети своей потребности в сырой нефти в России, то теперь 85 процентов было заменено нефтью другого происхождения. Как и Neste, многие другие переработчики нефти заявили, что не считают возможным использовать российскую нефть, и потребление российской нефти в Европе упало.

В то же время анализ данных Bloomberg о судоходстве показал, что количество нефти, отгруженной из российских портов, выросло до четырех миллионов баррелей в первую неделю апреля, что является самым высоким показателем в этом году. В то время как цена на нефть марки Brent в начале недели оставалась на уровне 102 доллара, нефть марки Urals в настоящее время продается со скидкой по 67 долларов за баррель. Разница в цене вызвала у трейдеров желание покупать и поставлять российскую нефть на рынки США и Великобритании, куда ввоз российских энергоносителей запрещен из-за санкций.

Хотя крупнейший рынок российской дешевой нефти находится в азиатском регионе, экспорт нефти из России также увеличился в портах Черного и Балтийского морей. Как сказала Iltasanomat советник Банка Финляндии Лаура Соланко, в прошлом почти половина экспорта российской нефти достигала стран Европы, но сейчас официальные объемы упали. Однако Россия все равно получает приличную прибыль за нефть, поскольку, по оценке Соланко, себестоимость добычи нефти в России составляет 25 долларов за баррель, что означает прибыль в размере 42 долларов за баррель. По оценкам Bloomberg, за первую неделю апреля Россия заработала на продаже нефти 230 миллионов долларов. В прошлом году Россия заработала в общей сложности 76 миллиардов долларов от экспорта природного газа и нефти, 38 миллиардов долларов из которых заплатила Европа.

Чтобы обойти как юридические, так и этические ограничения, нефтетрейдеры прибегли к схеме, при которой российскую нефть смешивают с нефтью из других регионов в соотношении 49% российской и 51% другой нефти. Это позволяет продавать полученную смесь как нероссийский продукт. Зачастую для смешивания нефти используется перекачка с судна на судно (STS).

Активисты, в том числе из экологической организации Greenpeace, протестовали против экологического ущерба не только от войны, но и от нефтяной экономики в целом и стремились воспрепятствовать движению российских нефтяных судов, перекачке нефтепродуктов и заходу судов в порты.