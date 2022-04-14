Google и Минэкономики будут укреплять цифровые навыки латвийских предприятий

Представители Izaugsme ar Google и министр экономики Латвии Янис Витенбергс ФОТО: Пресс-фото

"Мы хотим помочь латвийским предприятиям и их сотрудникам в полной мере использовать потенциал цифровых инструментов для развития своего бизнеса и карьеры. Сегодня особенно важно, чтобы латвийские предприятия повышали устойчивость своего бизнеса, расширялись на международном уровне и готовились к будущему рынка труда. Поощрение использования цифровых инструментов в компании и обеспечение необходимого уровня цифровых навыков у сотрудников - залог успеха. Google хочет помочь латвийскому обществу достичь этого успеха", - подчеркивает Марта Послад (Marta Poślad), директор по общественной политике Google в Центральной и Восточной Европе.

"Согласно ЕС Индексу цифровой экономики и общества (DESI), дигитализация малых и средних предприятий Латвии происходит не так быстро, как крупных компаний. Программа обучения, предложенная Google, станет отличной возможностью стимулировать бизнес, повышая эффективность работы с помощью цифрового маркетинга. Государственное софинансирование уже сейчас доступно для этих целей, однако осенью мы предложим предприятиям новую программу поддержки, которая позволит интегрировать различные цифровые решения в свою деятельность в гораздо больших масштабах", - сказал директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспар Рожкалнс.

Какие возможности предлагает программа Google?

Izaugsme ar Google предоставит финансируемые Google онлайн-курсы, широкий спектр инструментов и образовательных программ не только для существующих предприятий и их сотрудников, но и для тех, кто находится в начале своего бизнес-пути или хочет построить карьеру в этой области.

В сотрудничестве с местными партнерами - учебным центром цифрового маркетинга Digital Journey, и платформой поддержки роста электронной коммерции eCOMHUB, Google проведет обучение по таким направлениям, как экспорт, электронная коммерция, цифровой маркетинг, интеграция технологий в бизнес и др.

В ходе тренингов участники получат знания, необходимые для развития своих компаний, научившись использовать цифровые платформы для расширения бизнеса, поиска новых экспортных рынков и способов привлечения новых клиентов через Интернет. Кроме того, в нынешних условиях часть программы также предложит обучение по теме кибербезопасности, помогая людям узнать о распространенных угрозах безопасности в Интернете и практических способах защиты данных компании, устройств и веб-сайтов. Курсы подойдут для всех сотрудников малых и средних предприятий, которые хотят улучшить свои цифровые навыки.

Как, когда?

Для участия в тренингах достаточно зарегистрироваться на сайте, указав желаемую тему курса, дату и время. Обучение начнется 19 апреля и будет проводиться в режиме онлайн под руководством опытных преподавателей. Обучение будет проходить на латышском языке.

Подробную информацию о программе Izaugsme ar Google можно найти на сайте.