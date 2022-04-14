Чт, 14.04.2022
Когда стало известно о первых санкциях, люди стали бежать из России, спрос на билеты резко повысился Райт Реммель, член правления компании Lux Express
Райт Реммель, член правления компании Lux Express

SEB banka прекращает финансовые операции с Россией и Беларусью

Логотип SEB banka ФОТО: Edijs Pālens/LETA

SEB banka прекратит обслуживание платежей в/из России и Беларуси в любой валюте, свидетельствует информация, опубликованная банком.

"Это решение было принято потому, что нынешняя сложная бизнес-среда сделала любые сделки с этими странами особенно рискованными. Кроме того санкции в отношении России и Беларуси, в том числе многих ее граждан и предприятий, усиливаются", - объясняют представители банка.

Банк сообщает, что входящие и исходящие платежи из России и Беларуси будут возможны до 31 мая 2022 года (включительно).

Регулярные платежи прекращаются автоматически.

После 31 мая SEB banka будет осуществлять платежи в Россию и Беларуси только в том случае, если они будут необходимы для выполнения важнейших государственных функций, в гуманитарных целях или для выплаты пенсий.

Как уже сообщалось, Swedbank, являющийся крупнейшим банком Латвии по размеру активов, также принял решение не обеспечивать платежи в/из России и Белоруссии: исходящие платежи в эти страны будут возможны до 20 апреля 2022 года (включительно), а входящие платежи из России или Белоруссии - до 6 мая 2022 года (включительно).

SEB banka является третьим по размеру активов банком в Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back