SEB banka прекращает финансовые операции с Россией и Беларусью

"Это решение было принято потому, что нынешняя сложная бизнес-среда сделала любые сделки с этими странами особенно рискованными. Кроме того санкции в отношении России и Беларуси, в том числе многих ее граждан и предприятий, усиливаются", - объясняют представители банка.

Банк сообщает, что входящие и исходящие платежи из России и Беларуси будут возможны до 31 мая 2022 года (включительно).

Регулярные платежи прекращаются автоматически.

После 31 мая SEB banka будет осуществлять платежи в Россию и Беларуси только в том случае, если они будут необходимы для выполнения важнейших государственных функций, в гуманитарных целях или для выплаты пенсий.

Как уже сообщалось, Swedbank, являющийся крупнейшим банком Латвии по размеру активов, также принял решение не обеспечивать платежи в/из России и Белоруссии: исходящие платежи в эти страны будут возможны до 20 апреля 2022 года (включительно), а входящие платежи из России или Белоруссии - до 6 мая 2022 года (включительно).

SEB banka является третьим по размеру активов банком в Латвии.