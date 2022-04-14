SEB banka прекращает финансовые операции с Россией и Беларусью
SEB banka прекратит обслуживание платежей в/из России и Беларуси в любой валюте, свидетельствует информация, опубликованная банком.
SEB banka прекратит обслуживание платежей в/из России и Беларуси в любой валюте, свидетельствует информация, опубликованная банком.
"Это решение было принято потому, что нынешняя сложная бизнес-среда сделала любые сделки с этими странами особенно рискованными. Кроме того санкции в отношении России и Беларуси, в том числе многих ее граждан и предприятий, усиливаются", - объясняют представители банка.
Регулярные платежи прекращаются автоматически.
После 31 мая SEB banka будет осуществлять платежи в Россию и Беларуси только в том случае, если они будут необходимы для выполнения важнейших государственных функций, в гуманитарных целях или для выплаты пенсий.
Как уже сообщалось, Swedbank, являющийся крупнейшим банком Латвии по размеру активов, также принял решение не обеспечивать платежи в/из России и Белоруссии: исходящие платежи в эти страны будут возможны до 20 апреля 2022 года (включительно), а входящие платежи из России или Белоруссии - до 6 мая 2022 года (включительно).
SEB banka является третьим по размеру активов банком в Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!