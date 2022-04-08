Swedbank прекратит финансовые операции с Россией и Беларусью

Swedbank сообщил, что имеет право определять мероприятия, соответствующие его политике рисков, для управления риском финансовых санкций. При прекращении оказания услуг могут применяться отдельные исключения, например, Swedbank продолжит обслуживать платежи, которые направлены на отдельные социально-общественные группы -

речь о клиентах, которые из этих стран получают платежи по пенсиям или пособиям.

Swedbank информирует, что исходящие платежи в Россию или Беларусь будут возможны до 20 апреля 2022 года (включительно). Просим иметь в виду, что автоматически будут прекращены и оформленные ранее распоряжения о регулярных платежах. Входящие платежи из России или Беларуси будут возможны до 6 мая 2022 года (включительно).

Банк призывает клиентов следить за новой информацией. Также на сайте Swedbank сказано, что если банк, из которого перечисляются деньги, не находится в санкционном списке и не отключен от системы SWIFT, то получение пенсии/пособия должно состояться. Если в цепочку платежей вовлечены несколько банков в России/Беларуси, то такой платеж может не состояться из-за широких санкций. Со списком санкций можно ознакомиться на домашней странице Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).