Украинские беженцы смогут устроиться на работу в airBaltic

Все желающие начать работу в авиационной отрасли приглашаются присоединиться к онлайн-мероприятию, которое пройдет на английском языке на платформе Microsoft Teams. Мероприятие начнется в 10:00.

Компания начала набор примерно 200 членов экипажа. Отбор будет продолжаться до лета 2022 года.

На мероприятии желающие смогут встретиться со специалистами по подбору персонала airBaltic, чтобы получить представление о повседневной работе бортпроводников и механиков. Участников онлайн-мероприятия также познакомят с актуальными вакансиями в офисных подразделениях.

В настоящее время в airBaltic трудоустроено 1700 человек.