Чт, 14.04.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Украинские беженцы смогут устроиться на работу в airBaltic

ФОТО: LETA

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в среду, 20 апреля, в режиме онлайн-конференции расскажет украинским беженцам о возможностях трудоустройства в компании, сообщили представители airBaltic.

Все желающие начать работу в авиационной отрасли приглашаются присоединиться к онлайн-мероприятию, которое пройдет на английском языке на платформе Microsoft Teams. Мероприятие начнется в 10:00.

Компания начала набор примерно 200 членов экипажа. Отбор будет продолжаться до лета 2022 года.

На мероприятии желающие смогут встретиться со специалистами по подбору персонала airBaltic, чтобы получить представление о повседневной работе бортпроводников и механиков. Участников онлайн-мероприятия также познакомят с актуальными вакансиями в офисных подразделениях.

В настоящее время в airBaltic трудоустроено 1700 человек.

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