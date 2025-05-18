Видео Владельцы солнечных парков в Латвии не исключают банкротств и прекращения инвестиций

Консультант по вопросам энергетики, представитель Ассоциации производителей строительных материалов Гатис Абеле

Неравное разделение, не 50% на 50%, как изначально предлагало AST, а 25% для электростанций и 75% для потребителей, просто означает, что потребителям использовать электроэнергию и выживать как бизнесу или как семье будет дороже, чем операторам солнечных панелей, производящим эту энергию. Это означает, что на одном не очень открытом совещании в министерстве, где решался этот вопрос, без участия потребителей, были приглашены только производители сетевой электроэнергии и некоторые трейдеры, было решено, что мы, вероятно, должны переложить эту часть на потребителя, и это будет лучше всего. Это старая традиция, которую мы наблюдаем в нашей политике, - когда такие важные решения принимаются на закрытых встречах. Дальнейший процесс не имел никакого значения. Регулятор подписывал все, что ему подсовывало министерство. Учитывая, что министерство является акционером AST, они тоже не возражали, и встреча, на которой было принято это решение, на самом деле была критически важной для создания подобной системы.