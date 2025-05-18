Видео Владельцы солнечных парков в Латвии не исключают банкротств и прекращения инвестиций

В начале года, когда Латвия отключилась от российской энергосистемы БРЭЛЛ, стало ясно, что нам придется самим поставлять резервы для восполнения потенциальных дефицитов. Если закупать их - кто-то должен за эту электроэнергию платить. Некоторые участники рынка считают, что вместо справедливого распределения этих балансовых расходов на электроэнергию сейчас наступил хаос, сообщает передача Nekā Personīga на телеканале TV3.
В последние годы в Латвии стремительно растет количество электроэнергии, вырабатываемой солнечными парками. Их работа зависит от простой вещи: светит солнце или не светит. Производители обычно накануне прогнозируют, сколько электроэнергии они смогут произвести на следующий день. В свою очередь, прогнозируется потребление и то, сколько электроэнергии потребуется в общей сети. Но если вместо солнца набегают тучи, в сети возникает дефицит электроэнергии. Именно поэтому солнечные электростанции больше всего ощущают на себе платежи за баланс, ведь им приходится практически каждый день подстраховываться на случай возможной непогоды и провалов в сети.
Энергосети - это замкнутая система, в которой важно всегда иметь одинаковое количество электроэнергии. Если высокий спрос внезапно создает незапланированную нехватку, эту условную дыру необходимо заполнить взятыми откуда-то резервами. В противном случае происходят "блэкауты", как недавно в Испании и Португалии.
В системе БРЭЛЛ Латвия могла бы обмениваться электроэнергией через соединение с Россией и Беларусью, если бы произошли такие незапланированные отключения. После отключения от БРЭЛЛ мы должны сами заботиться об этом балансе.
Ранее отключение от российской энергосистемы планировалось с 2026 года. Предприятие Augstspriegumu tīkls (AST) обещало к концу этого года установить гигантские батареи большой емкости. Они должны накапливать электроэнергию, чтобы подавать ее в сеть во время таких кратковременных колебаний. Но балтийские политики решили отключиться уже в этом году. Латвия, в отличие от других стран Балтии, оказалась наименее подготовленной к этому, поскольку у нее нет собственных аккумуляторов большой емкости и ей приходится покупать эту услугу у других. А это дорого.
После отключения от БРЭЛЛ стоимость балансировки электроэнергии в Латвии стремительно растет. Изначально предполагалось, что эти траты будут поровну распределены между всеми участниками рынка, но теперь большая часть расходов переложена на потребителей. В то же время крупные операторы солнечных электростанций предупреждают, что их бизнес не рассчитывал на такие высокие расходы. Поэтому некоторые из них могут пересмотреть свои инвестиционные планы в Латвии.
Консультант по вопросам энергетики, представитель Ассоциации производителей строительных материалов Гатис Абеле
В последние месяцы мы видим, что рынок находится в состоянии некоторого хаоса, и посреди него все еще наблюдается лоббирование различных интересов, когда один, не желая платить столько, сколько он платит, пытается найти способ переложить это на других игроков на рынке.
До отключения от БРЭЛЛ существовали различные планы относительно того, кто и сколько будет платить за балансировку. Предложение AST, которое было бы более выгодным для обычных граждан, изменилось после совещания в Министерстве климата и энергетики. Ни регулятор, ни АСТ не возражали против этого решения.
Консультант по вопросам энергетики, представитель Ассоциации производителей строительных материалов Гатис Абеле
Неравное разделение, не 50% на 50%, как изначально предлагало AST, а 25% для электростанций и 75% для потребителей, просто означает, что потребителям использовать электроэнергию и выживать как бизнесу или как семье будет дороже, чем операторам солнечных панелей, производящим эту энергию. Это означает, что на одном не очень открытом совещании в министерстве, где решался этот вопрос, без участия потребителей, были приглашены только производители сетевой электроэнергии и некоторые трейдеры, было решено, что мы, вероятно, должны переложить эту часть на потребителя, и это будет лучше всего. Это старая традиция, которую мы наблюдаем в нашей политике, - когда такие важные решения принимаются на закрытых встречах. Дальнейший процесс не имел никакого значения. Регулятор подписывал все, что ему подсовывало министерство. Учитывая, что министерство является акционером AST, они тоже не возражали, и встреча, на которой было принято это решение, на самом деле была критически важной для создания подобной системы.
Мелкие потребители столкнутся с более высокими счетами при смене контрактов со своими операторами в связи с ежегодным изменением тарифов. Но лавина уже начала накрывать крупных потребителей, таких, как муниципалитеты или производственные компании, которые получают письма с призывом как можно скорее перейти на контракты с гораздо более высокими тарифами.
Протестуют и солнечные парки. Компания, за которой стоит датский капитал, в настоящее время размышляет, стоит ли вообще строить запланированную станцию. Они получили предложения по оплате баланса электроэнергии. Оно в пять раз выше того, что было обещано в начале года. Между тем эстонцы и литовцы начнут взимать дополнительную плату только со следующего года и будут делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы не препятствовать развитию солнечных парков.
Алнис Балиньш, председатель правления ассоциации Saules enerģija Latvijai, руководитель рижского офиса European Energy
К сожалению, Латвия пошла по самому сложному пути, и с 1 июля все эти расходы перекладываются на плечи торговцев и производителей.
NP: Что это значит?
A.Б: Это означает, что многие застройщики сейчас всерьез задумываются о том, не разумнее ли будет заморозить свои проекты. Это те, кто еще не построил, кто только принимает решения о реализации своих проектов. Скорее всего, сильно пострадают те, кто уже построил и работает в настоящее время. И кто не предусмотрел в своей финансовой модели столь высокую плату за балансировку.
NP: Насколько большим ударом это может стать для них и что это может означать для бизнес-модели?
A.B: Не хочу бросаться громкими словами, но я думаю, что один-два будут вынуждены бороться с неплатежеспособностью. Это будет означать, что в Латвии не будет возобновляемой энергетики и мы останемся там, где мы есть, цепляясь за воздух. Те, кто начал строить, останутся. Мы тоже - уже начали строительство 150-мегаваттного солнечного парка в Вентспилсе и закончим его, но по следующим инвестициям мы будем думать.
Частные торговцы энергией Virši и AJ Power утверждают, что затраты латвийских производителей солнечной и ветряной энергии, если ее продавать на рынке, будут самыми высокими в регионе, и это сильно ударит по отрасли.
Янис Бетхерс, руководитель энергетического сегмента Virši
Для ветряных и солнечных парков комиссия, взимаемая трейдером, с 1 июля, скорее всего, увеличится почти вдвое.
NP: Что это будет означать в реальной жизни?
Я.Б.: Это означает, что при нынешнем регурировании Латвия, скорее всего, станет самой дорогой страной-членом ЕС с точки зрения перспектив строительства ветряных и солнечных парков. Это может усложнить привлечение инвестиций в проекты, находящиеся на стадии разработки, поскольку в настоящее время существует значительная неопределенность относительно будущих темпов развития аккумуляторных мощностей.
В Литве действует 30-процентная государственная поддержка при установке крупных промышленных энергетических батарей, чего нет в Латвии. Поэтому AJ Power планирует строить их у наших соседей. Емкость батарей составит до 100 мегаватт-часов.
Роберт Салминьш, руководитель группы AJ Power
Таким образом, промышленность в Литве будет развиваться гораздо быстрее, и в Литве будет больше свободных мощностей, и в конце концов наши деньги могут даже уйти в Литву, потому что в Литве есть эти свободные мощности. Можно ожидать, что в Латвии эти проекты будут развиваться слабо или вообще не будут развиваться, потому что в Литве им будет оказана поддержка.
Каспар Мелнис, министр климата и энергетики
Рынок дисбаланса - это совершенно новый продукт. Как реагирует рынок и как формируются предложения. Первые месяцы цены действительно были очень высокими. Сейчас цены уже снижаются. Всегда можно обсудить - раньше, позже. Сейчас мы хотели бы видеть конкретные примеры того, какими будут сборы. Но, по нашим расчетам, пока все идет по плану.
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