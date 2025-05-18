Видео Шпионивший на РФ болгарин имел фирму в Латвии и размещал оборудование на вышках LVRTC

У Русева также была компания в Латвии - SIA CloudTelecom. Он создал ее через месяц после того, как Россия оккупировала Крымский полуостров в Украине. Сначала фирма была зарегистрирована в квартире в Пурвциемсе, но через несколько недель получила более престижный адрес в Старой Риге, где официально находилась до 2017 года, когда была принудительно ликвидирована.

Nekā personīga уже сообщала, что Русеву принадлежало 20% CloudTelecom, а Гришаеву - 80%. Компания зарегистрировалась в регистре операторов электронных коммуникаций и обратилась в Латвийский государственный центр радио и телевидения с просьбой установить свое оборудование на вышках связи в регионах Латвии.

Компания заплатила только за один месяц, но технически она могла бы передавать данные дольше - с начала августа до конца декабря.

Гирт Озолс, председатель правления LVRTC, 27 августа 2023 года Ситуация летом и весной 2014 года значительно отличалась от сегодняшней. В 2014 году не было параметров, действий и требований, связанных с санкционными списками. Для нас в 2014 году доверие к той или иной компании во многом определялось тем, что она получила разрешение на деятельность в Латвии в качестве оператора электронных коммуникаций.

Служба государственной безопасности сообщает, что после раскрытия личностей шпионов и выходя сюжета Nekā Personīga об их деятельности в Латвии провела проверку. Фирма CloudTelecom действительно заказывала размещение радиорелейного оборудования для беспроводной передачи данных на вышках LVRTC.