Видео Шпионивший на РФ болгарин имел фирму в Латвии и размещал оборудование на вышках LVRTC

На этой неделе в Лондоне завершился суд над шестью гражданами Болгарии. Они шпионили в пользу России и замышляли нападения на политиков и журналистов. Лидером группировки был Орлин Русев. Его завербовали десять лет назад, и примерно тогда же он создал в Латвии телекоммуникационную компанию, оборудование которой было установлено на башнях Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.
Все шестеро членов так называемой "группы Русева" приговорены к реальным срокам лишения свободы. Лидеру вынесен самый суровый приговор - 10 лет и 8 месяцев.
Как уточнил судья, каждый из шестерых осужденных должен провести в заключении по меньшей мене половину назначенного срока, после чего они получат шанс выйти на свободу условно-досрочно.
Основыми целями шпионской группы были журналисты-расследователи Роман Доброхотов и Христо Грозев, помогавшие разоблачить участие российских властей в организации отравлений нервно-паралитическим веществом сначала бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, а после - оппозиционера Алексея Навального.
Болгар судили по нескольким эпизодам с августа 2020 года до их ареста в феврале 2023 года. Речь идет о шести операциях по ведению слежки за рубежом - в том числе за вышеупомянутыми журналистами, - а также за военной базой НАТО, для чего с 2020 по 2023 год агенты Русева летали по всей Европе.
Следователи полагают, что Русев был завербован примерно в 2014 году. По некоторым данным, он в то время выполнял задания совместно с проживавшим в Чехии Антоном Гришаевым.
У Русева также была компания в Латвии - SIA CloudTelecom. Он создал ее через месяц после того, как Россия оккупировала Крымский полуостров в Украине. Сначала фирма была зарегистрирована в квартире в Пурвциемсе, но через несколько недель получила более престижный адрес в Старой Риге, где официально находилась до 2017 года, когда была принудительно ликвидирована.
Nekā personīga уже сообщала, что Русеву принадлежало 20% CloudTelecom, а Гришаеву - 80%. Компания зарегистрировалась в регистре операторов электронных коммуникаций и обратилась в Латвийский государственный центр радио и телевидения с просьбой установить свое оборудование на вышках связи в регионах Латвии.
Компания заплатила только за один месяц, но технически она могла бы передавать данные дольше - с начала августа до конца декабря.
Гирт Озолс, председатель правления LVRTC, 27 августа 2023 года
Ситуация летом и весной 2014 года значительно отличалась от сегодняшней. В 2014 году не было параметров, действий и требований, связанных с санкционными списками. Для нас в 2014 году доверие к той или иной компании во многом определялось тем, что она получила разрешение на деятельность в Латвии в качестве оператора электронных коммуникаций.
Служба государственной безопасности сообщает, что после раскрытия личностей шпионов и выходя сюжета Nekā Personīga об их деятельности в Латвии провела проверку. Фирма CloudTelecom действительно заказывала размещение радиорелейного оборудования для беспроводной передачи данных на вышках LVRTC.
Служба утверждает, что оборудование компании было установлено сотрудниками LVRTC и после этого доступ к нему для представителей компании стал невозможен.
Поскольку компания не платила по счетам, оборудование было демонтировано. Служба не сообщает, пролило ли британское расследование свет на цели Русева в Латвии.
Здание, в котором Русев задекларировал свою фирму, принадлежит бизнесмену Петерису Шмидре. В то время Шмидре объяснял, что CloudTelecom арендовала в этом доме офис, поэтому отказывать им в декларации причин не было. Однако осенью 2014 года в совет директоров CloudTelecom вошел Александр Шихман, имеющий отношение к принадлежащей Шмидре компании Baltcom. Финансовая отчетность позволяет предположить, что другая компания из группы Baltcom на тот момент одолжила фирме Русева и Гришаева 150 тысяч евро. Кредитором была компания Baltic Fibre, которая строила волоконно-оптический кабель между Латвией и Готландом. В 2015 году кабель был приобретен компанией LVRTC.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga
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