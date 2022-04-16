Сб, 16.04.2022
Маленько подукрал российский солдат из Украины
российский солдат из Украины
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  • Украинский пес Патрон стал легендой. Он нашел не менее 90 взрывоопасных предметов

Украинский пес Патрон стал легендой. Он нашел не менее 90 взрывоопасных предметов

Храбрый пес по кличке Патрон, который несколько дней назад помогал украинским властям находить неразорвавшиеся мины и взрывчатые вещества российских войск, теперь стал знаменитостью, вдохновляющей многих талантливых художников, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Служба пишет в социальной сети: "Друзья, мы очень хотим показать вам еще несколько украинских талантов. Наш отважный маленький Патрон вдохновил невероятное количество талантливых художников, и мы этому очень рады.

Это мотивирует нас не сдаваться, как бы ни было тяжело, держать планку высоко и с новыми силами идти в бой, зная, сколько людей еще ждет помощи и сколько людей верит в нас".

Служба сообщает, что Патрон выражает всем свою благодарность. "Великие герои не всегда большие. Поэтому верьте в свои силы, в наших защитников, в нашу победу", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Предыдущие видеоролики, которыми поделилась служба, показывают, как маленькая боевая собака помогает находить неразорвавшиеся мины и взрывчатые вещества.

На сегодняшний день Патрон помог найти не менее 90 взрывных устройств.

Чтобы подробнее рассказывать об успехах пса и его помощи ГСЧС Украины, в Instagram создан профиль Патрона.

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