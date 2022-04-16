Украинский пес Патрон стал легендой. Он нашел не менее 90 взрывоопасных предметов

Служба пишет в социальной сети: "Друзья, мы очень хотим показать вам еще несколько украинских талантов. Наш отважный маленький Патрон вдохновил невероятное количество талантливых художников, и мы этому очень рады.

Это мотивирует нас не сдаваться, как бы ни было тяжело, держать планку высоко и с новыми силами идти в бой, зная, сколько людей еще ждет помощи и сколько людей верит в нас".

Служба сообщает, что Патрон выражает всем свою благодарность. "Великие герои не всегда большие. Поэтому верьте в свои силы, в наших защитников, в нашу победу", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Предыдущие видеоролики, которыми поделилась служба, показывают, как маленькая боевая собака помогает находить неразорвавшиеся мины и взрывчатые вещества.

На сегодняшний день Патрон помог найти не менее 90 взрывных устройств.

Чтобы подробнее рассказывать об успехах пса и его помощи ГСЧС Украины, в Instagram создан профиль Патрона.