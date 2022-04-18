Aldaris: война привела к дефициту стеклянных бутылок

Aldaris начал менять упаковку нескольких продуктов, чтобы удовлетворить спрос. Предприятие ожидает, что в обозримом будущем цепочки поставок будут нарушены.

Отвечая на вопрос о текущей ситуации на предприятии, Курситис сказал, что год начался относительно неплохо - внутренние данные компании показывают, что рынок пива в марте рос. Он добавил, что с ослаблением антиковидных мер наконец заработал сегмент гостиниц, кафе и ресторанов (HoReCa).

"Рост идет и в других категориях - минеральная вода, энергетические напитки, пивные коктейли и коктейли", - сказал Курситис, добавив, что в этих категориях конкуренция становится все более жесткой.

На вопрос об изменениях затрат, которые могут повлиять на конечную цену продуктов на полках магазинов, Курситис ответил, что в настоящее время комментировать это сложно. Цены на топливо, газ и электроэнергию зависят от геополитической ситуации и биржевых цен, которые трудно предсказать.

"Предприятия по всему региону вынуждены искать решения и адаптироваться", - добавил Курситис.

В 2020 году оборот Aldaris составил 22,196 млн евро, что на 14,2% меньше, чем годом ранее, а убытки снизились на 14,2% до 2,835 млн евро.