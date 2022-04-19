В Россию через Рижский порт все еще везут военное сырье

К сожалению, санкции на сырье такого рода до сих пор не распространяются. С начала марта в Рижском порту побывало пять судов с иностранной регистрацией, которые перегружали грузы на терминале Riga Bulk Terminal, Рижском центральном терминале и терминале Riga Port terminal.

Четыре судна перевозили глинозем и одно - марганцевую руду. Глинозем загружается на суда в порту Огиниш в Ирландии, а марганцевая руда - в порту Салданья в Южной Африке.

Южная Африка является крупнейшим в мире производителем марганцевой руды. Источники в порту, пожелавшие остаться неназванными, рассказали Latvijas Avīze, что такие грузы и раньше поступали в Рижский порт, но затем наступила пауза, когда эти грузы, видимо, перегружались в других портах. С началом войны они вернулись в Рижский порт.

В таможенном управлении рассказали, что в санкционные списки включены диоксиды алюминия и марганца, но не оксиды. Что интересно и непонятно: санкции не распространяются на исполнение договоров, заключенных до 9 апреля 2022 года. Так что, согласно предыдущим договоренностям, грузы еще могут быть совершенно легально доставлены в Россию до 10 июля этого года.