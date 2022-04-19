Предприниматели оценили министров. Хуже всех - Рейрса

Работу Рейрса предприниматели оценили в среднем на 3,66 балла по шкале от 1 до 10.

В число министров с наиболее низкими рейтингами вошли также министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные") - 3,74 балла и министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Для развития/За!"), чья работа была оценена в 3,79 балла.

Работу получившего высшее признание Ринкевича предприниматели оценили в среднем на 5,98 балла.

Среди министров с самым высоким рейтингом также министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!"), деятельность которого оценена в среднем в 5,84 балла, и министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение), получивший среднюю оценку 5,02 балла.

Общий рейтинг правительства составил 4,29 балла, а рейтинг премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") - 4,47, и по этому показателю он занимает седьмое место среди министров.

Опрос проводился LTRK совместно с исследовательским центром SKDS с 28 февраля по 17 марта 2022 года, в нем приняли участие 750 предпринимателей.

LTRK является крупнейшей предпринимательской организацией в Латвии и насчитывает приблизительно 6000 членов. В LTRK представлены микро-, малые, средние и крупные предприятия, ассоциации и другие объединения предпринимателей из всех регионов и отраслей.