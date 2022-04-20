Латвийские работодатели призывают правительство к переговорам

Он подчеркнул, что в год выборов предприниматели больше не хотят слышать от политиков обещаний о красивой жизни после выборов, а хотят видеть реальные действия.

Бите считает, что еще можно изменить сложившуюся ситуацию и улучшить сотрудничество между предпринимателями и государством, а также сотрудничество с работниками.

"Я считаю, что можно достичь ситуации, когда все работают в одной команде, а не так, как сейчас, когда считаем друг друга противниками", - сказал руководитель организации.

На должности президента LDDK он хочет добиться ситуации, чтобы у предпринимателей всегда было место за столом переговоров, независимо от того, какая комбинация партий находится у власти.

"Не секрет, что с каждым созывом Сейма и правительством взаимопонимание и дискуссия с предпринимателями и представляющими их организациями ухудшались и в настоящее время - самые критические", - сказал Бите.