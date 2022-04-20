Rail Baltica: Начинается прокладка пути от Каунаса до границы с Латвией

Строительство начнется в деревне Чюдай Йонавского района, где будет обустроен участок подъездных дорог Швейцария-Жеймяй.

Общая протяженность участка Rail Baltica от Каунаса до границы с Латвией составит 169 километров, между Каунасом и Рамигалой будет построено 7 автомобильных виадуков, 11 железнодорожных виадуков, 4 железнодорожных моста и 3 туннеля для животных.

Кроме того, здесь будет построен один из самых впечатляющих инженерных объектов - мост через реку Нерис протяженностью 1,51 км.

От Рамигалы до литовско-латвийской границы будет построено три железнодорожных моста, 14 автомобильных и 20 железнодорожных виадуков, четыре "зеленых" моста и пассажирская железнодорожная станция Паневежис.

На этот участок уже выделено 257 млн евро помощи ЕС, в январе этого года Литва подала заявку в Еврокомиссию о выделении проекту еще 686,7 млн ​​евро.

Железная дорога европейского стандарта от границы с Польшей до Каунаса работает с 2015 года, но ее также реконструируют, чтобы поезда могли ходить быстрее.

Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. В Литве этот участок будет иметь протяженность 392 километра. Это позволит пассажирским поездам двигаться со скоростью до 250 километров в час, а грузовым - до 120 километров в час.