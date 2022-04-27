В KNAB рассказали, как можно лишить РСЛ госфинансирования

Закон о финансировании политических организаций (партий) определяет случаи, когда выплата государственного бюджетного финансирования политической партии может быть приостановлена. Во-первых, это происходит, если работа партии приостановлена, во-вторых, если партия не представила годовой отчет или декларацию о доходах и расходах по выборам за предыдущий год, в-третьих, если партия нарушила правила использования бюджетных средств на сумму более 30 000 евро.

Таким образом, если деятельность политической партии приостановлена по решению суда, KNAB имеет право принять меры и приостановить выплату ей финансирования из государственного бюджета.

Ситуацию, описанную Службой государственной безопасности (СГБ) на прошлой неделе, следует расценивать как одно из условий, при котором выплата госбюджетного финансирования партии должна быть приостановлена, указали.

На прошлой неделе СГБ заявила, что деятельность РСЛ направлена на оправдание нарушений Россией принципов международного права, а также на распространение пропагандистских месседжей, поэтому СГБ призвала партию не допускать дальнейших противоправных действий, иначе против нее будут использованы предусмотренные законом инструменты.

Оценивая происходящее в информационном пространстве, СГБ неоднократно констатировало несоответствие деятельности РСЛ и ее представителей демократическим ценностям и интересам национальной безопасности Латвии.

По данным службы, деятельность партии направлена на оправдание нарушений российской внешней политики и международного права, а также на распространение пропагандистских сообщений.

Срок устранения нарушений составляет не менее 15 дней и не более шести месяцев.

Суд может приостановить деятельность партии на срок до шести месяцев, если она не устранила нарушения в указанный срок. Суд также может принять решение о прекращении деятельности партии.