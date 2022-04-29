Максим Галкин потерял работу на Первом канале

Сообщается, что программа скоро вернется в эфир, но уже без Галкина, который сейчас находится в Израиле.

"Следите за эфирами", - отметили в пресс-службе Первого канала.

Напомним, что у Максима Галкина на Первом канале есть еще один проект - "Лучше всех". Его судьба пока неизвестна.

Ранее Максим Галкин анонсировал большой гастрольный тур по Израилю. В СМИ появились слухи, что ему вместе с Аллой Пугачевой предложили вести на местном телевидении шоу "Русский ниндзя".

В соцсетях Галкин рассказал подписчикам, что после его антивоенных заявлений его концерты в РФ начали отменять. Он лишился рекламных контрактов и работы в РФ. Вместе с супругой и детьми шоумен уехал в Израиль на отдых и решил там поработать. Кроме того, артист опроверг массу неправдоподобной информации о нем в СМИ.

Известно, что шоу "Сегодня вечером" вернется в эфир после длительного перерыва к 9 мая. Максим Галкин вел программу последние пять лет, сначала с соведущей Юлией Меньшовой, а потом один. Теперь СМИ пишут, что шоу будет выходить в эфир с новым ведущим. Его имя держится в секрете.

"Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали, как и приглашенным на запись звездам. Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе - кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется формат с двумя или вообще несколькими ведущими", - приводит слова источника StarHit.ru.