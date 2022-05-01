С 1 мая в Адажском крае стоянка у моря стала платной

В последние годы единственная платная автостоянка в Царникавской волости была в деревне Лиласте. Она расположен очень близко к морю, поэтому популярна в летний сезон, но раньше и в Царникаве, и в Калнгале были платные парковки.

Муниципалитет поясняет, что автостоянками в основном пользуются гости и туристы края. Они также пользуются муниципальной инфраструктурой. Автостоянки расположены на территории природного парка Piejūra, который, таким образом, подвержен влиянию окружающей среды.

При введении платных парковок целью является направить полученный доход на содержание, благоустройство и развитие парковок. Каждый год в начале летнего сезона благоустраиваются все пляжи округа, где располагаются кабинки для переодевания, урны для мусора и туалеты.

Теперь плата за парковку будет составлять 2,50 евро в час и будет введена на парковках на улице Айзвею в Гарциемсе, улице Зиемелю 28 в Лиласте, у железнодорожного вокзала в Калнгале, улице Лайву, Царникаве у набережной и улице Юрас в Царникаве.

На парковках оплата будет производиться с помощью мобильного приложения.

Плата за парковку будет действовать с 1 мая по 30 сентября с 08:00 до 20:00.

Лица с инвалидностью первой и второй группы, владельцы транспортных средств, которым необходимо использовать автостоянки для ухода за инвалидами, многодетные семьи, место жительства которых задекларировано в Адажском крае, юридические лица, которым необходимо использовать автостоянки для хозяйственной деятельности будут освобождены от платы за парковку.