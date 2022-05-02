Летом латвийским и украинским школьникам будет предоставлено почти 11 000 рабочих мест

Министр подчеркнул, что летняя занятость - отличная возможность для молодых людей получить первый опыт работы и заработок. Кроме того, полученный опыт может пригодиться после окончания школы, для трудоустройства у потенциальных работодателей или открытия собственного дела.

Директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне сообщила, что сегодня открыта регистрация на сайте ГАЗ для школьников из Риги и окрестностей, завтра подать заявку на летнее трудоустройство смогут школьники из Курземе и Земгале, а с 5 мая - также школьники из Латгале и Видземе.

Симсоне рассказала, что 43% всех рабочих мест предлагается в Риге и ее окрестностях, 17% летних вакансий зарегистрировано в Курземе, в Видземе и Земгале - по 14% в каждом регионе, а в Латгале - 12%.

Как пояснила Симсоне, если школьник в настоящее время ждет согласования от своего работодателя, он сможет начать работать сразу после получения подтверждения от работодателя, не дожидаясь очереди.

Этим летом на рабочие места, софинансируемые государством, смогут устроиться также дети украинских гражданских лиц в возрасте от 15 до 20 лет, получающие общее, специальное или профессиональное образование. Информация о программе для украинских школьников доступна на украинском языке на сайте NVA.

Директор департамента персонала и торговых сетей Maxima Latvija Гунита Киеснере сообщила, что Maxima Latvija предложит школьникам до 500 рабочих мест, в том числе 396 финансируемых государством, в 34 городах Латвии. Она отметила, что у компании очень положительный опыт работы со школьниками. Есть молодые люди, которые звонят в компанию уже в январе и интересуются возможностью летнего трудоустройства. Вакансии заполняются очень быстро, так как многие школьники из года в год работают на предприятии во время летних каникул.

Как сообщалось ранее, в рамках первой летней программы по трудоустройству в 2004 году NVA предоставило работу 3225 молодым людям, тогда как в прошлом году работодатели предложили 7661 финансируемое государством рабочее место для школьников и трудоустроили в летние месяцы 7925 молодых людей.