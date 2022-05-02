Правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос о снижении НДС на продукты питания

Она сообщила, что в понедельник этот вопрос не обсуждался, но это планируется сделать в ближайшее время.

"Мы обязательно ждем предложений от Минземледелия по конкретным группам товаров, которые стали более дорогими. Конечно, отчасти потому, что выросли цены на энергоносители, но и потому, что и сырье находилось под влиянием.

Этот вопрос, безусловно, актуален и будет на повестка дня в ближайшее время", - сказала Индриксоне.

Министр финансов Янис Рейрс скептически отнесся к возможности снижения НДС. Он указал, что оказание поддержки определенным группам общества будет невозможным в случае сокращения бюджетных поступлений.

"Невозможно совмещать эти две вещи - оказание помощи и сокращение доходов бюджета, это вещи несовместимые", - сказал Рейрс.

По словам министра, проведенное независимыми экономистами исследование снижения ставки НДС на фрукты и овощи в Латвии показало, что снижение не дало ожидаемых результатов, так как цены остались на прежнем уровне. Рейрс указал, что на некоторые товарные группы действует наценка до 60%, что не является правильным подходом со стороны торговцев.

"Я думаю, что все здесь должны балансировать и приспосабливать свои потребности, желания и возможности - не только государство, не только компании-производители, но и торговля", - сказал министр.

Рейрс пояснил, что снижение НДС создаст дефицит в размере 100 миллионов евро в государственном бюджете.