Фото ⟩ Отец и двое детей на прогулке в лесу встретили медведя

Эннок рассказал Pärnu Postimees, что когда он добрался до леса, он оставил машину на обочине и решил прогуляться с дочерями. Сделав всего несколько шагов, старшая девочка заметила на дороге крупную темную фигуру. Как только Эннок, 20 лет фотографировавший природу, взглянул через объектив, он понял, что это медведь. Животное двигалось в их сторону.

Руки Эннока задрожали от волнения. Он скомандовал детям скрыться за машиной, чтобы медведь не заметил движения. Медведь тихо подходил все ближе и ближе, Эннок тем временем фотографировал его. По словам Эннока, у дочерей, стоящих рядом, дрожали ноги. Отец успокоил, что в дикой природе животное обычно не нападает. Скорее, для человека представляет опасность сам человек.

Младшая, десятилетняя дочь, наблюдала за медведем в бинокль, старшая, 16-летняя, фотографировала. Когда медведь уже был на расстояние в около 30 метров, Эннок решил для безопасности детей подать косолапому знак о своем присутствии. "Как фотограф-натуралист, я бы дал ему продолжить путь, поскольку деле медведь не должен был напасть, но из-за детей я решил, что прекращу это (приближение медведя - прим.ред.", - сказал он.

В машине Эннок издал громкий звук, чтобы медведь заметил людей. После этого мишка встал на задние лапы, постоял и скрылся в лесу.

Эннок сказал, что он и раньше видел медведя в дикой природе, встретить крупного косолапого в волости Хяэдемеэсте и можно нечасто. В Эстонии живет около тысячи медведей, и увидеть медведя в дикой природе становится все более вероятным. Однако фотограф-натуралист не рекомендует идти по его стопам в лес. Медведь - сообразительное и любопытное животное, которое уверенно чувствует себя в лесу. На людей он обычно не нападает. Однако опасность возникает, когда животное ранено или человек оказался между медведицей и медвежатами.