Производители продуктов в открытом письме призывают объявить ЧС в отрасли

Предприятия утверждают, что свиноводство, переработка молока, птицеводство и другие отрасли попали в кризисную ситуацию, поскольку цепочки поставок кормового сырья из Украины прекращены, цены на пшеницу и другое сырье существенно выросли, а отложенные платежи заменила предоплата. В открытом письме представители отрасли также заявляют, что "образовался катастрофический дефицит оборотных средств", произведенная продукция реализуется ниже ее себестоимости, а цены на энергоресурсы выросли астрономически.

По словам производителей, наблюдается также подорожание и дефицит логистики и упаковочных материалов. Поэтому многие компании планируют сократить производство или даже прекратить его.

Латвийская объединенная ассоциация птицеводства, Латвийская ассоциация свиноводства, Союз латвийских производителей молока, Федерация латвийских продовольственных предприятий и Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций призывают объявить чрезвычайную ситуацию в вышеупомянутых отраслях и "незамедлительно провести мероприятия по поддержке, которые уменьшат негативное влияние кризиса и повысят конкурентоспособность на местном рынке против импортных продуктов, а также поспособствуют экспорту". В письме к Кариньшу производители также призывают оценить влияние решения Европейской комиссии об отмене пошлин на ввозимые из Украины продукты на ситуацию в Латвии и привлечь представителей отраслей к разработке решений.

Также в письме выражается требование "незамедлительно принять решение об уменьшении ставки налога на добавленную стоимость". Производители считают, что необходимы незамедлительные и скоординированные действия Кабинета министров, Министерства земледелия, Министерства экономики и Министерства финансов.

Отрасли готовы помочь найти оптимальные решения.