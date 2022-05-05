Евросоюз: постепенный ввод эмбарго на российскую нефть и другие санкции

"Мы обеспечим организованный постепенный отказ от российской нефти, чтобы позволить нам и нашим партнерам обеспечить альтернативные маршруты поставок и уменьшить влияние на мировой рынок", - заявила она в Европарламенте.

"Поэтому в течение полугода мы постепенно откажемся от поставок российской нефти, а до конца года - от продуктов нефтепереработки", - добавила фон дер Ляйен.

Ранее анонимные источники сообщили, что исключения планируются только для Венгрии и Словакии, сильно зависящие от поставок российской нефти. Поскольку обе страны не имеют выхода к морю, они не могут найти альтернативные источники снабжения так же быстро, как другие страны.

ЕС получает из России около четверти своей нефти, которая используется в основном для производства бензина и дизельного топлива.

Для вступления в силу запланированных новых санкций требуется одобрение всех 27 государств-членов ЕС.

Крупнейший российский банк "Сбербанк" планируется отключить от международной платежной системы SWIFT. Доля "Сбербанка" в российском банковском секторе составляет 37%.

Шестой пакет санкций ЕС предусматривает запрет в Европе еще трех российских государственных вещательных компаний, чтобы уменьшить дезинформацию России о вторжении в Украину. В начале марта ЕС запретил спонсируемые Кремлем СМИ RT и Sputnik.

В последнем пакете санкций ЕС предлагает ввести санкции против патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви. Всего в санкционном списке 58 человек.