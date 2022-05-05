Путин извинился за слова Лаврова

Как рассказали в канцелярии Беннета, он принял извинения и "поблагодарил за разъяснения".

Сообщается, что сегодня Путин провел телефонный разговор с Беннетом. Путин поздравил Беннета с Днем независимости Израиля и обсудил с ним войну в Украине.

Отметим, что в пресс-релизе Кремля об извинениях не говорится, а на вопрос журналистов РИА "Новости" в пресс-службе ответили, что все темы разговора указаны в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, 2 мая в интервью итальянскому телеканалу Mediaset Лавров сказал следующее: "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят".

Из-за этого заявления МИД Израиля вызвал к себе российского посла.

"Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев", - заявил глава израильского МИД Яир Лапид.

Министерство иностранных дел России в ответ на это распространило заявление, в котором указало, что "еврейское происхождение президента - не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране".

"Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже "успешно" прикрывает реабилитацию "Ваффен СС" в своей стране", - заявил МИД РФ.

В связи с этим МИД Латвии также вызвал российского посла.