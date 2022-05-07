Россия объявит Украине войну? А ее еще нет? Что даст мобилизация? Мнения экспертов

"Первый раунд" военного вторжения России в Украину закончился для первой без особых достижений, второй на данный момент, несмотря на очередное усиление боевых действий, ими также не блещет. Решением может стать мобилизация в России - некоторые СМИ прогнозируют, что Путин объявит ее 9 мая, в День Победы. RUS TVNET собрал главные высказывания о потенциальной мобилизации - как, почему и зачем это может произойти, а главное - как может повлиять на ход войны и дальнейшую ситуацию в мире?

Что случилось?

Во вторник, 3 мая, американское CNN со ссылкой на западных чиновников сообщило, что 9 мая президент России Владимир Путин может официально объявить Украине войну.

По мнению телеканала, российский президент может воспользоваться символическим значением Дня Победы, чтобы объявить либо о военных достижениях в Украине, либо о крупной эскалации боевых действий, либо о том и другом вместе. Но наиболее вероятным считают сценарий именно официального объявления войны.

В то же время издание "Важные истории" сообщило, что некоторым российским военным пенсионерам стали приходить повестки в военкомат. Журналисты узнали о нескольких таких случаях с офицерами запаса в возрасте от 40 до 60 лет. Также, по данным издания, военным пенсионерам запаса предлагали подписать договор на службу в "администрации" на оккупированных территориях Украины с зарплатой от 90 до 100 тысяч рублей (примерно 1300-1400 евро).

Что все это значит? Русская служба BBC сделала подробный разбор, что конкретно означает военное положение в РФ и как может проходить мобилизация. Военное положение могут ввести после объявления войны. Оно имеет отношение почти ко всем областям деятельности государства - общественной жизни, органам власти, прессе, бизнесу, экономике, политическому регулированию и пр. Во время действия военного положения могут запретить деятельность политических партий, проведение митингов, ввести цензуру и запрет на выезд из страны (как вариант - для мужчин от 18 до 60 лет).

могут ввести после объявления войны. Оно имеет отношение почти ко всем областям деятельности государства - общественной жизни, органам власти, прессе, бизнесу, экономике, политическому регулированию и пр. Во время действия военного положения могут запретить деятельность политических партий, проведение митингов, ввести цензуру и запрет на выезд из страны (как вариант - для мужчин от 18 до 60 лет). Мобилизация может быть полной или частичной, то есть вводиться на всей территории России или в определенных ее регионах. Прежде всего она связана с вооруженными силами, которые можно будет пополнить военнослужащими из российского запаса, который состоит из людского резерва и людского ресурса.

Как "объявление войны"? А сейчас ее что - нет?

Разумеется, есть. Но власти России настаивают на том, что в Украине проходит "специальная военная операция". Фактически слова "война" и "вторжение" находятся под запретом. Официальное объявление войны может усилить общественную поддержку и позволит объявить мобилизацию, в которой Россия очень нуждается.

Зачем нужна мобилизация, если в Украине и так российские войска?

По мнению западных и украинских СМИ и политиков, только мобилизация позволит России восполнить резервы армии и добиться убедительных результатов в войне с Украиной.

Будет ли мобилизация?

Мнения в России

Еще в начале марта президент России Владимир Путин заявлял, что предпосылки для введения военного или какого-либо иного особого положения в России отсутствуют и таких планов нет. Уже после публикации CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал информацию о возможной мобилизации "чушью" и "неправдой".

В российской Госдуме также заявили, что поводов для мобилизации в РФ нет, и обвинили иностранные источники журналистов в желании "посеять панические настроения среди населения". Того же мнения придерживается спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Стоит, однако, отметить, что российские власти так же уверенно отзывались о невозможности ввода войск в Украину, а еще раньше - об отсутствии претензий на Крым.

О другой любопытной детали рассказала Русская служба BBC - на основании открытых данных издание подсчитало, что после вторжения в Украину в шести регионах России подожгли военкоматы. Связаны ли эти случаи - неизвестно.

Мнения на Западе

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью LBC Radio сказал :"Думаю, он попытается отказаться от "спецоперации". Он готовит почву, чтобы иметь возможность сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей, больше русского пушечного мяса". Также Уоллес заявил, что массовая мобилизация стала бы "признанием провала", и назвал действия Кремля "жалкой попыткой" скрыть факт, что российские генералы "послали тысячи на смерть из-за собственной некомпетентности".

По словам министра, другим вариантом Кремль рассматривает аннексию Луганской и Донецкой областей, наступление на Одессу и провозглашение контроля над Мариуполем.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что россиян к 9 мая ждет существенное усиление пропаганды - так руководство РФ попытается скрыть свои неудачи.

Мнения в Украине

Минобороны Украины не исключило мобилизации, но указало, что это будет зависеть от боевых действий на востоке страны. "Если врагу не удастся реализовать свои планы в ближайшей перспективе, такой сценарий вполне возможен", - заявил спикер ведомства Александр Мотузяник.

2 мая руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в России уже начали подготовку к мобилизации. "Росрезерв начал сверять, что у них в наличии, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это необходимый шаг перед началом мобилизации", - рассказал он.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович указал, что мобилизация в РФ будет выгодна Киеву, поскольку ускорит падение путинского режима.

"Всеобщая мобилизация в России - благо для Украины. Потому что начнется последний отсчет дней режима Путина, очень быстрый обратный отсчет.

Это будет уже неостановимый процесс. Это настолько хороший для нас козырь, что даже не хотелось говорить", - сказал он.

Независимые эксперты

Руслан Левиев, основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT)

Руслан Левиев в эфире "Настоящего времени" рассказал, что они не видят признаков подготовки мобилизации. "Мы не замечали, чтобы начали распаковывать мобилизационные склады, чтобы оттуда вывозили технику для потенциальной мобилизации", - сказал он.

По словам эксперта, в CIT не верят в объявление всеобщей мобилизации из-за тяжелых последствий, к которым она повлечет в экономике, и из-за нехватки оружия и обмундирования. Однако частичная мобилизация может быть проведена. К примеру, могут призвать резервистов из регионов на границе с Украиной, продлить срок службы тем, кто должен был демобилизоваться в мае этого года, либо вернуть в войска тех, кого демобилизовали недавно.

"Если это произойдет, еще для 200 тысяч человек найти технику и обмундирование вполне возможно. Тогда это серьезно поменяет ход войны и можно будет говорить о том, может ли Россия полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей", - считает Левиев.

Марк Фейгин, российский правозащитник

Марк Фейгин в эфире YouTube-канала "И Грянул Грэм" признался, что относится к такой вероятности скептически. "Не случайно они с самого начала называли это "спецоперацией" - она к меньшему обязывает, дает возможность показать ее нестрашной. С пропагандистской точки зрения сейчас переходить на уровень "война" было бы признанием, что ничего не удалось".

Определенной проблемой при потенциальной мобилизации может оказаться низкое качество новых военных "кадров". "Мобилизация - это когда принимаешь людей почти вслепую. А мобилизовать городскую молодежь - очень опасно. Как проверить, насколько они лояльны? (...) Также большой вопрос - потянет ли Россия мобилизацию экономически - будучи под санкциями. Страны Запада практически ведут против нее экономическую войну".

Другой момент - сроки. По словам Фейгина, даже если взять подготовленных резервистов, на все мобилизационные процессы может уйти около месяца. "А за месяц много чего может произойти. В товарных количествах начнет работать американский ленд-лиз".

"Если они и рассматривают всеобщую мобилизацию, то как совсем крайнюю меру. Это станет признанием поражения, что остается только закидать противника мясом. Из подготовленных военных, как подсчитали, можно привлечь скромные 20-25 тыс. человек, максимально - 100. Все остальное - "городской шлак", люди на убой. Особенно если Украина получит обещанное тяжелое вооружение - тогда кратно возрастут потери. (...) Но все возможно, эти люди безумны.

Это будет шаг в пропасть, уже окончательный и бесповоротный, после которого уже в России начнутся процессы, которые Кремль остановить будет не в состоянии".

Также Фейгин провел параллель между настоящей ситуацией и положением в Российской империи в начале ХХ века, когда именно мобилизация привела к событиям февраля 1917 года. Тогда огромные массы крестьян, покинувшие свои хозяйства, в какой-то момент просто перестали воевать.

Федор Крашенинников, политолог - о ценности 9 мая для Путина и пропаганды

"Не верю, что 9 мая - контрольная точка для Путина, - высказался политолог Федор Крашенинников в интервью "И Грянул Грэм". - Это старая концепция, которую официально никто в Кремле не озвучивал. Может, такой план был в начале этой авантюры, но сейчас понятно, что никакой победы к 9 мая не будет. Так как никто не объявлял блицкриг, никому и не пришлось признавать, что он провалился, и все настаивали, что все идет по плану. Думаю, и 9 мая Путин скажет, что все идет по плану. Праздник будет использован по полной для пропаганды, но не выйдет за эти пределы.

(...) К сожалению для тех, кто помнит истинное значение этого праздника, Путин превращает День Победы над гитлеровской Германией в какой-то праздник своей борьбы с Украиной и Западом. Очевидно, что 9 мая будут громкие заявления и высказывания.

(...) Не удивлюсь, если объявят мобилизацию, но все равно не уверен.

Объявить войну в День Победы - это совсем уже какая-то мрачная история. Тем более я не помню, чтобы Россия или Советский Союз кому-то объявляли войну.

Это какая-то "буржуазная" процедура, недостойная наследников Сталина. Но может быть все. (...) Вариантов развития событий, конечно, гораздо больше, чем один. И, к сожалению, все они не очень хорошие".

Владимир Осечкин, основатель проекта Gulagu.net

Владимир Осечкин со ссылкой на свои источники рассказал "И Грянул Грэм", что сейчас Москва ведет тайные переговоры со столицами европейских государств, по результатам которых на 6 мая назначено окончательное решение об объявлении войны и мобилизации.

Также Осечкин рассказал о планах провести 9 мая на военном параде в Москве от 400 до 500 украинских военнопленных в сопровождении сотрудников ФСИН, а также - о потенциальном "антитрибунале", неком Нюрнбергском процессе над украинскими "военными преступниками". "Они прекрасно осознают, что через полтора-два года будет суд над российскими преступниками, и идут на опережение, как обычно делают, когда их исключают из каких-нибудь международных организаций - просто за день до решения подают уведомление, что якобы сами решили покинуть ее".

По словам Осечкина, о главных изменениях, если они случатся, станет известно в ближайшую неделю.