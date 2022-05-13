Сб, 14.05.2022
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Антон Долин о рижанах

Советы SPRK, как уменьшить стоимость горячей воды - в мае ожидается рост цен

ФОТО: Shutterstock

С 1 мая этого года, по окончании государственной поддержки для домохозяйств, Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) призывает жителей тщательно оценивать наиболее подходящее для себя решение для получения услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, так как за снабжение горячей воды или отопление, возможно, придется платить больше, чем в апреле.

С начала 2022 года до конца апреля для пользователей домохозяйств был применен установленный государством максимальный уровень тарифа на теплоэнергию - 68,00 евро/МВт - с учетом того, что действующие тарифы в Латвии были выше упомянутого уровня.

Как напоминает SPRK, с 1 мая этого года ситуация изменилась для пользователей 14 регулируемых коммерсантов SPRK на нескольких населенных территориях, где по окончании поддержки к домохозяйствам применятся действующие тарифы, превышающие 68,00 евро/МВт. Конечный тариф на теплоснабжение SPRK устанавливает для около 70 коммерсантов теплоснабжения в различных населенных пунктах Латвии. С актуальной информацией SPRK приглашает ознакомиться в майском обобщении тарифов на услуги по снабжению тепловой энергией SPRK.

“Приглашаем пользователей - получателей услуг - быть внимательными, информированными, знать свои права и возможности для оценки наиболее подходящего для себя решения для получения услуг тепловой энергии и горячей воды.

Особенно учитывая, что за эти услуги в мае, возможно, придется платить значительно больше, чем в апреле. Оценить стоит также такие варианты, как, например, прекращение услуги на время или более эффективное использование - такие решения являются именно выбором пользователей, а не коммерсантов по тепловой энергии или самоуправлений", - объяснила председатель SPRK Алда Озола.

В свою очередь председатель Латвийской ассоциации предприятий по управлению и обслуживанию недвижимости Гиртс Бейкманис подчеркнул: "В момент, когда расходы на теплоэнергию стремительно растут, необходимо сблизить пожелания уровня комфорта клиентов с их платежеспособностью. Есть несколько возможностей сэкономить, но важно также разумно оценить все "за" и "против".

Например, при снижении температуры горячей воды следует остерегаться угрозы здоровью в случае размножения бактерий Legionella.

При отключении горячей воды может вырасти количество индивидуальных водонагревателей, которые при перегрузке домашних электрических сетей могут создать риск огнеопасности. Правда, владельцам многоквартирных домов договориться о конкретном решении сложно, поэтому надо руководствоваться принципом большинства, а управляющим надо помочь найти компромисс".

Рекомендации SPRK:

  • Согласно заключенному договору между коммерсантом тепловой энергии и получателем услуги (пользователем) исполнитель услуг тепловой энергии обязан поставить тепловую энергию пользователю до входа в здание.
  • При жизни в многоквартирном доме пользователи (сособственники жилого дома или собственники квартир) уполномочивают одно лицо, например управляющего домом, заключить договор о поставке тепловой энергии, который технически обеспечивает соблюдение правил поставки тепловой энергии со стороны всех пользователей.
  • В соответствии с правилами Кабинета министров № 876 право отказаться от тепловой энергии и/или горячего водоснабжения - это выбор собственников/жителей многоквартирного дома или частных домов, а не коммерсанта тепловой энергии или самоуправления. Этот выбор нужно совместно сделать владельцам/жителям многоквартирных жилых домов.
  • У пользователей есть возможность: 1) отказаться от услуги тепловой энергии и/или горячего водоснабжения на определенный период; 2) установить ограничение поставки тепловой энергии и/или горячей воды в определенные часы, например, ночью.

Что еще можно сделать, не отказываясь от услуг, а обращаясь к домовладельцу/управляющему, чтобы более дельно воспользоваться услугами тепловой энергии и горячего водоснабжения?

  • Пересмотр температурного режима в тепловом узле. При уменьшении температуры на 1°C расходы на тепло уменьшатся на 5-7%. В ночное время температуру даже рекомендуется сократить на 2-3°C.
  • Уменьшить температуру горячей воды в определенные часы, например, ночью (строительные нормативы Латвии определяют, что температура горячей воды в местах раздачи воды должна быть +55°C).
  • Уменьшить общий платеж за использованную тепловую энергию - затраты на подогрев воды и циркуляцию могут быть уменьшены с ограничением времени работы циркуляционных насосов или других параметров режима теплового узла.

С рекомендациями для более эффективного использования тепловой энергии пользователями без участия управляющего домом можно ознакомиться в опубликованном на сайте SPRK плане.

С действующими на данный момент механизмами государственной поддержки для компенсации роста цен на энергоресурсы SPRK приглашает ознакомиться на сайте Министерства экономики.

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