Советы SPRK, как уменьшить стоимость горячей воды - в мае ожидается рост цен

В свою очередь председатель Латвийской ассоциации предприятий по управлению и обслуживанию недвижимости Гиртс Бейкманис подчеркнул: "В момент, когда расходы на теплоэнергию стремительно растут, необходимо сблизить пожелания уровня комфорта клиентов с их платежеспособностью. Есть несколько возможностей сэкономить, но важно также разумно оценить все "за" и "против".

Например, при снижении температуры горячей воды следует остерегаться угрозы здоровью в случае размножения бактерий Legionella.

При отключении горячей воды может вырасти количество индивидуальных водонагревателей, которые при перегрузке домашних электрических сетей могут создать риск огнеопасности. Правда, владельцам многоквартирных домов договориться о конкретном решении сложно, поэтому надо руководствоваться принципом большинства, а управляющим надо помочь найти компромисс".

Рекомендации SPRK:

Согласно заключенному договору между коммерсантом тепловой энергии и получателем услуги (пользователем) исполнитель услуг тепловой энергии обязан поставить тепловую энергию пользователю до входа в здание.

При жизни в многоквартирном доме пользователи (сособственники жилого дома или собственники квартир) уполномочивают одно лицо, например управляющего домом, заключить договор о поставке тепловой энергии, который технически обеспечивает соблюдение правил поставки тепловой энергии со стороны всех пользователей.

В соответствии с правилами Кабинета министров № 876 право отказаться от тепловой энергии и/или горячего водоснабжения - это выбор собственников/жителей многоквартирного дома или частных домов, а не коммерсанта тепловой энергии или самоуправления. Этот выбор нужно совместно сделать владельцам/жителям многоквартирных жилых домов.

У пользователей есть возможность: 1) отказаться от услуги тепловой энергии и/или горячего водоснабжения на определенный период; 2) установить ограничение поставки тепловой энергии и/или горячей воды в определенные часы, например, ночью.

Что еще можно сделать, не отказываясь от услуг, а обращаясь к домовладельцу/управляющему, чтобы более дельно воспользоваться услугами тепловой энергии и горячего водоснабжения?

Пересмотр температурного режима в тепловом узле. При уменьшении температуры на 1°C расходы на тепло уменьшатся на 5-7%. В ночное время температуру даже рекомендуется сократить на 2-3°C.

Уменьшить температуру горячей воды в определенные часы, например, ночью (строительные нормативы Латвии определяют, что температура горячей воды в местах раздачи воды должна быть +55°C).

Уменьшить общий платеж за использованную тепловую энергию - затраты на подогрев воды и циркуляцию могут быть уменьшены с ограничением времени работы циркуляционных насосов или других параметров режима теплового узла.

С рекомендациями для более эффективного использования тепловой энергии пользователями без участия управляющего домом можно ознакомиться в опубликованном на сайте SPRK плане.

С действующими на данный момент механизмами государственной поддержки для компенсации роста цен на энергоресурсы SPRK приглашает ознакомиться на сайте Министерства экономики.