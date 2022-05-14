В жилом доме в Риге возник пожар повышенной опасности

В пятницу около 16:00 в VUGD поступил вызов на улицу Атлантияс в Риге, где в двухэтажном жилом доме возник пожар. На месте спасатели обнаружили, что горят крыша жилого дома на площади 120 квадратных метров и стена соседнего сарая на площади 30 квадратных метров. За неполные пять часов пожар был потушен.

В Ливберзской волости Елгавского края спасатели подняли из водоема тело мертвого человека и передали его Государственной полиции.

Всего за прошедшие сутки в VUGD поступило 49 обращений: 18 - по тушению пожаров, из которых два были лесными пожарами, 21 - по спасательным работам, в свою очередь 10 обращений оказались ложными.