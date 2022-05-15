Минобороны Великобритании: Россия потеряла треть сил, собранных для нападения на Украину

По информации министерства, несмотря на небольшие первоначальные успехи, России не удалось добиться существенных территориальных успехов за последний месяц, а уровень истощения сил сохраняется неизменно высоким.

Ситуация почти наверняка усугубится из-за потерь критически важных средств обеспечения, таких как переправочно-мостовые средства и разведывательные беспилотники.

В сводке отмечается, что, Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале для нападения на Украину, сообщает Русская служба ВВС.

Боевой дух российских войск остается низким, их боеспособность падает. По мнению министерства, эти факторы все сильнее сдерживают ВС РФ и, вероятно, будут продолжать мешать российским операциям в Украине, пишет "Медуза".

По мнению британского Минобороны, "Россия вряд ли значительно ускорит темпы наступления в течение следующих 30 дней".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6dBVZHAos — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2022

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.