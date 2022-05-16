Сборная Латвии в очень нервном матче обыграла Норвегию

Встреча закончилась победой сборной Латвии со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

Первый период прошёл под знаком Родриго Аболса, который имел около четырёх возможностей забросить шайбу, но реализовать смог лишь одну. На 15-й минуте Роналд Кениньш нашёл Аболса на дальней штанге и капитан латвийской сборной замкнул передачу.

На 18-й минуте Людвиг Хофф заработал удаление, но сборная Латвии не смогла реализовать большинство. Едва команды оказались в равных составах, норвежцы провели быструю контратаку, в результате которой Матс Россели-Ульсен сравнял счёт на табло. В целом, в первые 20 минут сборная Латвии выглядела предпочтительнее, создала больше моментов и владела инициативой, но из-за простой ошибки в обороне позволила норвежцам забить перед перерывом.

Пожалуй, главное события второго периода произошло на 27-й минуте, когда норвежцы получили сразу два удаления. Сначала Матиас Треттьенс нарушил правила на Андрисе Джериньше и получил малый штраф, а в продолжении эпизода Хофф грубо сыграл против Рихарда Букартса и получил штраф 5+10.

Большое численное преимущество сумел реализовать Николай Елисеев, который нанёс великолепный дальний бросок в верхний угол, не оставив шансов Хенрику Хаукеланду. На 33-й минуте преимущество сборной Латвии укрепил Роберт Букартс, который неожиданным броском в ближнюю "девятку" застал врасплох голкипера сборной Норвегии.

В третьем периоде инициатива перешла к Норвегии, которая с каждой минутой всё больше угрожала воротам Мерзликина. На 48-й минуте норвежцам удалось сократить отставание в счёте - неразбериха у наших ворот и недопонимание среди латвийских защитников привели к тому, что Макс Крогдал смог нанести бросок "на удачу", которая ему улыбнулась.

В оставшееся время норвежцы полностью доминировали на площадке и постоянно хозяйничали у наших ворот. В самой концовке встречи у ворот сборной Латвии возник очередной опасный момент, в результате которого Мерзликина затолкали в ворота, а Кениньш вступился за голкипера и полез с кулаками на Мартинсена. Двух нарушителей отправили на скамейку штрафников, норвежцы сняли вратаря, но латвийским хоккеистам удалось выстоять в формате "4 на 5" и одержать важную победу.

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Норвегия

Таким образом, сборная Латвии одержала свою первую победу на турнире. Напомним, в первом матче чемпионата мира подопечные Харийса Витолиньша проиграли сборной США (1:4), а во втором минимально уступили сборной Финляндии (1:2). 19 мая латвийские хоккеисты скрестят клюшки с командой Чехии. Начало игры в 20:20 по латвийскому времени.

В параллельном матче сборная Канады обыграла Словакию, одержав третью победу подряд на чемпионате мира. Встреча прошла в Ледовом дворце в Хельсинки и завершилась со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

В составе канадской команды отличились Адам Лаури (11-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (27`, 38`), Коул Силлинджер (42`) и Морган Гики (52`). Автором единственной шайбы сборной Словакии стал Самуэль Такач (13`).

Действующие чемпионы мира набрали девять очков и единолично возглавили турнирную таблицу группы "А". В следующем матче Канада сыграет с Казахстаном (19 мая), а Словакия встретится с командой Швейцарии (18 мая).

Видео: Лучшие моменты матча Канада - Словакия