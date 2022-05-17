Владельцы "Азовстали" призвали поддержать завод в Даугавпилсе. Почему?

В начале мая министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков направил письмо министру сообщения Латвии Талису Линкайтсу, в котором говорится, что

"многолетний опыт DLRR, уникальная специфика работы и способность обеспечить полный спектр услуг будут иметь решающее значение для восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины после войны".

Руководство партнера DLRR, украинской компании "Метинвест", также направило официальное письмо Кабинету министров Латвии, указав на стратегическую важность DLRR в восстановлении поврежденной в настоящее время железнодорожной инфраструктуры и оборудования.

Кубраков в своем письме указывает, что на украинские железные дороги осуществляются преднамеренные атаки, разрушающие инфраструктуру. В письме Министерству сообщения говорится, что возможности Украины по ремонту поездного подвижного состава и локомотивов ограничены, поскольку украинские заводы и другие стратегические объекты регулярно находятся под угрозой взрывов и целенаправленных нападений.

В письме министр выражает надежду на сотрудничество с поддерживающими Украину странами и их компаниями, указывая, что такой стратегически важной компанией в Латвии является DLRR. Завод мог бы обеспечить ремонт подвижного состава украинской железной дороги "Укрзалізниця", тем самым способствуя сокращению нанесенного войной ущерба. В письме министр упомянул о высоком качестве обслуживания и капитального ремонта подвижного состава, который осуществлял DLRR, а также о взаимном доверии, сложившемся в результате успешного предыдущего сотрудничества.

Что случилось?

На прошлой неделе генеральный директор партнера DLRR - компании "Метинвест" - Александр Герасимчук также направил официальное письмо Кабинету министров Латвии, сообщив в нем, что компания проинформирована о финансовых трудностях, с которыми столкнулся DLRR.

Как и министр инфраструктуры Украины, Герасимчук подчеркивает, что в результате военных действий ремонт железнодорожной техники в Украине стал полностью невозможен. По словам Герасимчука, в настоящее время DLRR является одним из ключевых партнеров, и "Метинвест" крайне заинтересован в том, чтобы даугавпилсский завод продолжал выполнять заказы, обеспечивая ремонт и модернизацию локомотивов.

"Метинвест" также владеет металлургическим заводом "Азовсталь", который недавно сильно пострадал от атак российских войск. Территория "Азовстали" давно и постоянно обстреливается из всех видов оружия и подвергается бомбардировкам с воздуха.

В конце марта в даугавпилсский филиал Государственного агентства занятости поступило заявление от DLRR и его дочерних предприятий SIA LokRem, SIA DL Metal и SIA Logkom о коллективном увольнении 240 сотрудников. Представители DLRR указали, что война и российская агрессия в Украине серьезно повлияли на деятельность завода. Задолженность "Метинвест" перед DLRR в настоящее время составляет 8 229 550 евро за заказы, размещенные на рынке Украины. Украинская компания хоть и готова платить, но не может этого сделать, потому что Украина приняла решение приостановить все внешние платежи.