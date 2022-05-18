"Жилье прежде всего". В Риге и Лиепае запускают проект по возвращению бездомных в общество

Как сообщила представитель ФОИ Зане Екабсоне, в ходе реализации проекта планируется реализовать принцип "жилье прежде всего", используемый в других странах.

Екабсоне отмечает, что за последние годы увеличилось количество людей, пользующихся услугами муниципальных приютов и ночлежек для ночлега лиц без определенного места жительства.

В 2020 году количество лиц, воспользовавшихся услугами таких заведений на всей территории страны, составило 5760 человек, из них 97% - в крупнейших городах.

Больше всего - 80%, или 4617 человек - сосредоточены в столице. За ней следуют Лиепая с 365 и Даугавпилс с 191 клиентами приютов. Хотя в приютах и ночлежках, помимо кратковременного проживания, питания и средств личной гигиены, людям доступна еще и поддержка специалиста по социальной работе для решения социальных проблем, этого зачастую недостаточно для достижения существенных изменений, подчеркивает представитель ФОИ.

Пилотный проект мер по поддержке бездомных направлен на разработку и тестирование услуги, которая смягчит проблему бездомных в Латвии путем применения подхода "жилье прежде всего" и внедрения индивидуальных решений для каждого человека:

бездомным будет предложено не только жилье, но и поддержка для развития коммуникативных и жизненных навыков, снижения зависимостей и содействия трудоустройству.

Министр благосостояния Гатис Эглитис подчеркивает, что круг вопросов, которые необходимо решать, по-прежнему широк. С глобальной точки зрения Латвия является развитой страной. Соответственно, по мнению министра, не следует принимать за норму то, что часть людей живет на улице.

"У каждого могут быть трудные моменты в жизни, поэтому, пока у человека есть мотивация изменить свои обстоятельства, мы готовы помочь каждому бездомному полностью интегрироваться в общество, в котором одной из основ жизни является дом, куда можно вернуться", - сказал министр.

Директор секретариата ФОИ Зайга Пуце отмечает, что бездомность является самым очевидным и окончательным доказательством бедности и отторжения в Латвии. Она подчеркивает, что остро стоит жилищная проблема, часто у бездомных нет действующих документов, удостоверяющих личность, или вообще отсутствует персональный код. При этом широко распространена проблема алкогольной зависимости.

Бездомные также часто характеризуются низкой социальной функциональностью и коммуникативными навыками, вызванными разводом или семейным конфликтом, а также отсутствием важных отношений в жизни.

"В результате проблемы с коммуникацией негативно сказываются на способности обеспечивать свои основные потребности на постоянной основе. Чтобы предоставить людям критическую важную поддержку и помочь интегрироваться в общество, пилотный проект будет искать новые комплексные решения, опираясь в том числе на опыт других стран, где этот вопрос актуален и успешно решается, - Швеции, Германии, Финляндии", - рассказала Пуце.

По словам Екабсоне, подход "сначала жилье" - это широко применяемая программа в Соединенных Штатах, Канаде и Европе, в рамках которой услуги поддержки предоставляются одновременно с предоставлением жилья, а это означает, что

бездомные начинают жить самостоятельно в своем доме сразу после регистрации на участие в программе.

Собранные в других странах данные свидетельствуют о том, что программа в целом более эффективна с экономической точки зрения, чем обычный подход, при котором люди сначала должны пройти определенные этапы программы реабилитации и мотивации. ФОИ считает, что участвующие в пилотном проекте самоуправления имеют возможность получить уникальный опыт максимально эффективного решения проблем бездомности, объединив выводы и знания организаций, работающих в других странах Европы, где эта проблема успешно решается.

Пилотный проект "Оказание поддержки бездомным" планируется реализовать до конца 2023 года. После завершения пилотного проекта разработанная схема услуги, включая рекомендации по внедрению, будет доступна всем самоуправлениям Латвии.