Эксперт: Эскалации событий 10 мая способствовали отдельные политические силы

Анализируя события прошлой недели, Бабмалс сказал, что департамент с начала войны России в Украине уделяет пристальное внимание информационному пространству и месседжам России о Латвии.

Бамбалс заявил, что русскоязычное население Латвии восприняло преждевременный сбор цветов трактором как посягательство на память павших и русскую культуру, что нашло довольно громкий отклик в социальных сетях.

Со своей стороны латыши восприняли повторный приход людей к памятнику и возложение цветов 10 мая как "плевок в лицо" и латышам, и украинцам, страдающим от войны.

Большой вклад в эту дискуссию внесли и представители политических партий. Налицо большое непонимание между разными этническими группами, например, в русскоязычных кругах людям непонятно, почему памятник будет снесен, и есть посты о том, что сноса хотят "латышские нацисты". Латыши, в свою очередь, часто считают, что противниками сноса памятника являются так называемые рашисты или "российские фашисты" - люди, поддерживающие вторжение путинского режима на Украину.

"Заметно усиление поляризации и агрессивности мнений в цифровом пространстве и обществе в целом. Мы также видим, что СМИ, публикуя новости и сюжеты с более радикальными русскоязычными участниками событий 9 и 10 мая, также в определенной мере способствовали эскалации", - сказал Бамбалс.

По словам эксперта, в российском информационном пространстве имело место сильное преувеличение о событиях, например, о количестве людей, собравшихся у памятника.

Также использовались так называемые атаки троллей и прокремлевские сообщения против Латвии, распространяемые в Telegram-каналах. Раздавались призывы к беспорядкам 13 мая в Старой Риге, когда Русский союз Латвии планировал акцию протеста.

Российские СМИ также распространили информацию о задержании на Ратушной площади депутата Европарламента Татьяны Жданок и молодого человека с российским флагом у памятника, чтобы создать враждебный месседж о якобы нацизме в Латвии.

Оценивая, что в данном случае Латвия должна была сделать лучше или иначе, Бамбалс сказал, что произошедшее представляет собой ряд элементов, обострению которых способствовали некоторые политические силы и официальные лица. По его словам, нет необходимости выделять влияние или вину и ответственность одного министра или винить только кремлевскую пропаганду и дезинформацию.

"На этот раз все свалить на Россию не удастся", - добавил эксперт.

Эксперт отметил, что вовремя можно было заметить отсутствие понимания связи между памятником и вторжением России на Украину, особенно среди русскоязычного населения. С другой стороны, в аудитории латышей можно было избежать распространения враждебности на всех русскоязычных.

Говоря о решениях на будущее, Бамбалс указал на необходимость диалога между различными заинтересованными группами. В таком диалоге каждая сторона имела бы возможность объяснить значение 9 Мая и памятника для себя, своей семьи до и после российского вторжения в Украину, в том числе с уважением к взглядам и традициям других людей.

"Дискуссия и диалог должны проходить гораздо более хладнокровно и прагматично, чем это было в последнюю неделю", - заключил эксперт.