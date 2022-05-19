Инспекция приостановила проект развития района Сканстес

По словам депутата от оппозиционной партии "Честь служить Риге" Юриса Радзевича, 13 мая строительный инспектор приостановил первый этап проекта ревитализации района Сканстес. Причиной приостановки является плохое качество вновь построенных дорог. Они проседают и затапливаются водой.

Рижская дума пояснила, что договор самоуправления с Центральным агентством финансов и договоров (CFLA) о первом этапе ревитализации Сканстес был подписан 16 января 2020 года. 18 марта 2020 года был подписан договор на выполнение проектных строительных работ между Департаментом городского развития и объединением лиц RR-Eko, в которое входят SIA Riga rent, SIA Eko osta и SIA Baltijas būve.

Проблемы, возникшие при реализации проекта с неподходящим грунтом, не новы для муниципалитета. Ситуацию пытаются урегулировать со второй половины прошлого года. Автору проекта поручено устранить недостатки, что постепенно и делается. CFLA также проинформирован о текущей ситуации.

По мнению руководства муниципалитета, еще одна проблема заключается в том, что нынешний состав думы получил эту ситуацию в "наследство" от предыдущей власти.

В связи с приостановкой этого проекта в Департаменте городского развития, в Рижской думе возникли разногласия. По словам Радзевича, заместитель директора департамента Янис Белковскис защищал чиновников, которые приостановили проект, и поэтому был вынужден уйти в отставку.

В связи с этой ситуацией сотрудники ведомства направили руководству Рижской думы письмо в защиту Белковского. В Рижской думе LETA сообщили, что Белковскис увольняется по собственному желанию.

Сканстес - это самая большая, и в то же время наименее развитая территория вблизи исторического центра - прежние пойменные луга рядом с Саркандаугавской протокой. Прежние городские пастбища остались пустыми из-за высокого уровня грунтовых вод, поскольку исторически важный водоем - Саркандаугава, засыпан. Более половины этой территории отмечена как требующая осушения. В свою очередь, из-за низкого, ровного рельефа и затрудненного стока дождевой воды необходимо провести насыпку грунта и комплексные мероприятия по мелиорации.

Цель данного проекта - обеспечить ревитализацию ранее деградировавшей территории и создать широко доступное и многофункциональное общественное пространство под открытым небом. Будет создана система сбора дождевой воды в виде прудов и каналов. Вокруг них появится современная зеленая зона, свободно доступная для публики, которая ежедневно сможет обеспечивать пассивный и активный отдых, как рижанам, так и гостям столицы.

Первую фазу проекта ревитализации Сканстес планируется завершить к концу 2022 года.

Общая стоимость проекта первоначально оценивалась в 19,9 млн евро включая финансировании ERDF. Согласно договору Департамента городского развития Рижской думы с RR-Eko, заключенному в декабре 2020 года, общая сумма договора составляет 15 261 388 евро без налога на добавленную стоимость.

Сумма договора на дополнительные работы по рекультивации загрязненного грунта территории составляет 1 464 268 евро.