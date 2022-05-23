Передача: Latvijas autoceļu uzturētājs переплачивает за обувь для дорожных работников

С того времени правление компании было реформировано, предприятие заботится о своей репутации.

Однако исследованное передачей наводит на мысль, что по-прежнему не все конкурсы проводятся в интересах предприятия.

Сейчас объявлен конкурс на почти 400 тысяч евро на приобретение обуви для сотрудников. Правила конкурса очень специфические и претенденты считают, что они могли быть написаны под конкретного поставщика.

Предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs заботится о посыпании 20 тысяч километров дорог зимой, чистке и грейдировании летом, латании ям и уборке мостов.

В фирме работает 1200 сотрудников. Предприятию своих людей нужно одевать и обувать согласно требованиям рабочей безопасности.

В конце апреля предприятие объявило конкурс на закупку 3300 пар обуви на 375 тысяч евро. Прошлые закупки и требования вызвали у претендентов подозрения, что конкурс не особо честен.

Дорожным работникам и строителям необходима специальная рабочая обувь. Она должна быть устойчива к физическому воздействую, топливу и маслам. Обувь должна "дышать" и то же время не пропускать воду. Удобной и легкой, чтобы работник не уставал.

До 2021 года закупки фирмы были небольшими, на сумму около 40 тысяч. Заявки подали семь претендентов. Цена победителя была около 30 евро за пару.

Год назад сумма конкурса увеличилась до 140 тысяч. И изменились требования к обуви.

В прошлые годы требовалось, чтобы поверхность обуви была водоотталкивающей. В конкурсе 2021 года требования к пропусканию влаги были определены очень точно. За час в воде обувь абсорбирует от 5,4% до 5,8% влаги, а воды в ней от 0,015 до 0,025 грамм.

Требования к подкладке тоже сначала были общими - она должна быть дышащей и впитывающей влагу. В прошлом году требовалось, чтобы пропускаемость паров была от 50 до 70 миллиграмм на квадратный сантиметр, а коэффициент - от 400 до 500 миллиграмм на квадратный сантиметр.

Заявки подали два претендента. Одного исключили за несоответствующую квалификацию. За новую обувь Autoceļu uzturētājs платит в четыре раза больше, чем раньше.

Право обувать сотрудников LAU получила SIA IGJJ. Основной ее род деятельности - мотоэкипировка, торговля спортивными товарами и дронами. Судя по информации из базы данных, рабочую обувь оно поставляет только Latvijas auto ceļu uzturētājs. Полтора года назад поставляла и рабочую одежду. Сумма сделки превысила полмиллиона. Среди обуви, которую можно приобрести в магазине IGJJ, нет той, которая поставляется LAU.

В бизнесе рабочей одежды и обуви - большая конкуренция. Бренды со всего мира предлагают более 20 предприятий, приобрести обувь можно и в строительных магазинах. Цены на рабочую обувь варьируются от 15 до 200 евро.

Цена зависит от материалов и сертификатов. Более дорогая - обувь известных брендов. Консультанты магазинов поясняют, что качественную, предназначенную для работ по содержанию дорог обувь можно купить, начиная уже с 50 евро.

Содержанием дорог занимается и частная компания Clean R. На предприятии передаче рассказали, что закупка обуви для дорожных работников была пару лет назад и качественные ботинки фирме поставили по 25 евро, полуботинки - по 17, а сандалии - по 13 евро. Перед приобретением их дали работникам для тестирования и признали удобными.

В апреле Latvijas autoceļu uzturētājs объявил новый конкурс. Три вида обуви - зимние ботинки, ботинки на шнурках и сандалии - закупят на следующие два года. За одну пару обуви предприятие готово платить 104 евро. Техническая спецификация стала еще более детальной. Дополнительно к строго установленным требованиям пропускаемости влаги, требуются и показатели стираемости подошвы по особой формуле (p=1.22g/cm3<150), а влияние масел или бензина на подошву не может превышать 4%.

Опрошенные Nekā personīga продавцы рабочей обуви смотрят на требования Latvijas autoceļu uzturētājs с подозрениями. Предприниматели не требуют сменить требование конкурса, так как не верят, что это поможет изменить его итог.

Шеф Latvijas autoceļu uzturētājs Вилнис Витковскис подозрения отвергает и оправдывается, что пока что никто не жаловался и вопросов по поводу конкурса не задавал.