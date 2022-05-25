Выявлено 262 новых случая Covid-19, скончался один человек

Умерший входил в возрастную группу от 50 до 59 лет, он не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 128,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3205 лабораторных тестов на Covid-19, 8,2% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 99 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 163 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5818 человек, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 827 699 человек в Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за сутки увеличилось на одного человека - в настоящее время в больницах находятся 167 человека с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализирован 17 пациент с коронавирусом, выписаны 20 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 46 пациент, при этом у 39 человек среднетяжелое течение заболевания, а состояние семи человек - тяжелое.