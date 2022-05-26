Škoda Vagonka собрала первые три электропоезда для Латвии

Первый поезд уже был запущен в чешском городе Пльзень, а испытания второго и третьего поездов запланированы в августе в Латвии. В конце июня начнется доставка второго поезда на нескольких грузовиках из Чехии через Польшу и Литву в Ригу.

Первый поезд в Пльзене прошел испытания для проверки всех необходимых параметров, таких как система тяги, программное обеспечение, тормоза, информационные системы, механические параметры поезда.

Председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднарж отмечает, что в связи с войной на Украине пришлось искать новое решение для перевозки поездов в Латвию. Для того чтобы поезда можно было перевезти на грузовиках через Польшу и Литву, будут демонтированы все компоненты крыши, такие как тяговые устройства и кондиционер, контактные сети. Шасси будет перевозиться отдельно другим грузовиком. Затем в Латвии будет произведена окончательная сборка поездов и дальнейшие проверки.

Компания также сообщает, что в чешском городе Острава продолжается производство остальных поездов. Еще два электропоезда полностью достроены и сейчас проходят основные испытания. Семь других четырехвагонных поездов находятся на разных стадиях производства.

Как отметил Беднарж, на производственный процесс сильно повлияла пандемия Covid-19, а теперь и война на Украине, особенно пострадал процесс реализации проектов технической и материальной подготовки, были снижены производственные и испытательные мощности и др.

В настоящее время группа Škoda Group производит 32 четырехвагонных поезда на базе поезда RegioPanter. Такие поезда используются для пассажирских перевозок на железных дорогах Чехии и Словакии, где они прошли уже более 45 миллионов километров. Škoda также приступила к производству еще одной серии этих поездов для Эстонии.

Подписанный компанией Škoda Group с предприятием Pasažieru vilciens в июле 2019 года договор о поставке 32 современных четырехвагонных пригородных электропоездов также включает в себя поставку предназначенного для технического обслуживания оборудования, запасных частей и обучение персонала. Общая сумма договора составляет 240 миллионов евро.

Новые поезда будут курсировать из Риги в Айзкраукле, Тукумс, Скулте и Елгаву. Помимо доставки поездов, Škoda Group также будет сотрудничать с местными предприятиями, чтобы ввести поезда в эксплуатацию и обеспечить их непрерывное техническое обслуживание на протяжении всего срока службы.

Как сообщалось, в договор ГАО Pasažieru vilciens с Škoda Vagonka о поставке электропоездов этой весной были внесены изменения, согласно которым срок поставки первых поездов перенесен на 19 января 2023 года. При этом окончательный срок поставки всех 32 электропоездов не изменился.