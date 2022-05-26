Škoda Vagonka собрала первые три электропоезда для Латвии
На заводе Škoda Vagonka чешского предприятия Škoda Group собраны первые три из 32 предназначенных для Латвии электропоездов, сообщили представители Škoda Group.
На заводе Škoda Vagonka чешского предприятия Škoda Group собраны первые три из 32 предназначенных для Латвии электропоездов, сообщили представители Škoda Group.
Первый поезд уже был запущен в чешском городе Пльзень, а испытания второго и третьего поездов запланированы в августе в Латвии. В конце июня начнется доставка второго поезда на нескольких грузовиках из Чехии через Польшу и Литву в Ригу.
Председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднарж отмечает, что в связи с войной на Украине пришлось искать новое решение для перевозки поездов в Латвию. Для того чтобы поезда можно было перевезти на грузовиках через Польшу и Литву, будут демонтированы все компоненты крыши, такие как тяговые устройства и кондиционер, контактные сети. Шасси будет перевозиться отдельно другим грузовиком. Затем в Латвии будет произведена окончательная сборка поездов и дальнейшие проверки.
Компания также сообщает, что в чешском городе Острава продолжается производство остальных поездов. Еще два электропоезда полностью достроены и сейчас проходят основные испытания. Семь других четырехвагонных поездов находятся на разных стадиях производства.
Как отметил Беднарж, на производственный процесс сильно повлияла пандемия Covid-19, а теперь и война на Украине, особенно пострадал процесс реализации проектов технической и материальной подготовки, были снижены производственные и испытательные мощности и др.
В настоящее время группа Škoda Group производит 32 четырехвагонных поезда на базе поезда RegioPanter. Такие поезда используются для пассажирских перевозок на железных дорогах Чехии и Словакии, где они прошли уже более 45 миллионов километров. Škoda также приступила к производству еще одной серии этих поездов для Эстонии.
Подписанный компанией Škoda Group с предприятием Pasažieru vilciens в июле 2019 года договор о поставке 32 современных четырехвагонных пригородных электропоездов также включает в себя поставку предназначенного для технического обслуживания оборудования, запасных частей и обучение персонала. Общая сумма договора составляет 240 миллионов евро.
Как сообщалось, в договор ГАО Pasažieru vilciens с Škoda Vagonka о поставке электропоездов этой весной были внесены изменения, согласно которым срок поставки первых поездов перенесен на 19 января 2023 года. При этом окончательный срок поставки всех 32 электропоездов не изменился.
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