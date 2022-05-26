Украинским беженцам в Рижском центре помощи предложили 177 вакансий
Первую биржу труда в Рижском центре поддержки граждан Украины посетили 300 человек, а работодатели предложили 177 вакансий, сообщили в управлении по коммуникации Рижской думы.
Первую биржу труда в Рижском центре поддержки граждан Украины посетили 300 человек, а работодатели предложили 177 вакансий, сообщили в управлении по коммуникации Рижской думы.
В бирже участвовали муниципальные учреждения и предприятия - Рижский роддом, Rīgas veselības centrs, Rīgas satiksme, Рижский зоопарк, 2-я Рижская больница, Rīgas meži и Rīgas namu pārvaldnieks.
По вопросам трудового права, трудовых договоров и другим вопросам занятости участников биржи консультировали специалисты Государственного агентства занятости.
Наибольший интерес участники биржи проявили к работе в Rīgas satiksme, Rīgas meži и Rīgas namu pārvaldnieks.
Как отметили представители предприятий, это еще одна возможность поддержать украинских граждан, помогая им найти работу.
В течение нескольких часов на вакансии откликнулось около 100 кандидатов, с которыми предприятия продолжат переговоры о работе.
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