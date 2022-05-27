Тайны ДНК жертв Везувия. Ученые впервые секвенировали геном погибшего в Помпеях

Ученые, изучающие останки людей в древнеримском городе Помпеи, сумели получить генетическую информацию, изучив кости мужчины и женщины, похороненных под вулканическим пеплом.

Исследователи извлекли и секвенировали ДНК двух человек - мужчины и женщины, которых извержение Везувия 24 августа 79 г. н.э. застало в столовой. Результаты изучения их костной ткани опубликованы в журнале Nature.

Это первое успешное секвенирование генома человека из Помпеев, подчеркивают ученые.

Возраст найденного мужчины был от 35 до 40 лет, его рост составлял 164 сантиметра. Женщина была старше 50 лет и ростом 153 сантиметра.

Впервые эти останки обнаружили в 1933 году в месте, которое археологи Помпеи назвали Casa del Fabbro, или Домом ремесленника. Судя по всему, смерть этих людей наступила мгновенно из-за воздействия раскалённого вулканического пепла. Они находились в углу своей столовой - было похоже, что в момент извержения они обедали.

Кости жертв извержения неплохо сохранились, и новейшие лабораторные технологии позволили ученым извлечь большой объем информации из весьма небольшого количества ДНК. При этом полную генетическую информацию им удалось получить только из останков мужчины.

По словам антрополога Серены Вива из Университета Саленто, эти жертвы извержения не пытались бежать - возможно, из-за состояния здоровья.

Генетическое исследование показало, что мужчина мог болеть туберкулезом позвоночника. Этот недуг влечет за собой потерю трудоспособности и даже паралич.

Известно, что туберкулез был распространен в период Римской империи. Увеличение плотности населения, которое было характерно для начала римской эры из-за развития городского образа жизни римлян, способствовало распространению туберкулеза по региону.

Кроме того, ученые выяснили, что у мужчины имеется генетическое сходство с другими людьми, которые жили в Италии в эпоху Римской империи. При этом у него была группа генов, обычно встречающихся у жителей острова Сардиния, что говорит о том, что в то время на итальянском полуострове мог быть высокий уровень генетического разнообразия.

В ходе биологических исследований Помпей можно будет узнать гораздо больше о древнем разрушенном городе, в том числе из ДНК, извлеченного из образцов древней окружающей среды, говорит профессор Габриэле Скоррано из геогенетического центра Лундбек в Копенгагене, который руководил исследованием. Он надеется, что это поможет получить больше информации о биоразнообразии того времени. "Помпеи - это как римский островок, - добавляет он. - У нас есть картина одного дня 79 года нашей эры".

Каждое человеческое тело в Помпеях было крайне ценным для ученых, добавляет Серена Вива из университета Саленто. "Эти люди - безмолвные свидетели одного из самых известных исторических событий в мире, - сказала она. - Работать с ними очень волнительно - и это большая честь для меня".

Что такое Помпеи

Археологический памятник Помпеи является одним из 54 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии. Город был полностью разрушен и погребен под извержением Везувия в 79 году нашей эры, погибло около 2000 его жителей.

Макет города Помпеи до извержения ФОТО: Getty Images

Более половины людей, найденных в Помпеях, умерли в своих домах.

Извержение Везувия произошло около часа дня 24 августа и было видно с расстояния более 40 км.

Благодаря тому, что город был быстро залит вулканическим пеплом и лавой, он превратился в капсулу времени, в которой постоянно происходят новые открытия.

Первые раскопки в этих местах начались еще в 1748 году, и с тех пор Помпеи стали одним из самых популярных археологических достопримечательностей в мире.

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