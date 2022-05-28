Путин отменил в России возрастные ограничения для службы в армии по контракту
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для заключения первого контракта о прохождении военной службы, пишет "Медуза".
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для заключения первого контракта о прохождении военной службы, пишет "Медуза".
Документ опубликован на официальном сайте правовой информации РФ.
Законопроект был внесен в Госдуму 20 мая, а уже через пять дней его одобрили обе палаты российского парламента.
Ранее по закону первый контракт на прохождение военной службы могли заключать граждане России от 18 до 40 лет, а также иностранцы в возрасте до 30 лет.
Замглавы Минобороны РФ Николай Панков пояснил, что речь идет о гражданах до 50 лет.
Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, сказано в пояснении к закону. Такой уровень профессионализма достигается к 40-45 годам, считают авторы закона.
Законопроект об отмене возрастных ограничений для заключения первого контракта с вооруженными силами России приняли после истечения трех месяцев войны в Украине. По мнению многих политических аналитиков, России не удастся добиться существенных успехов в войне без мобилизации военных.
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