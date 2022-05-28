Путин отменил в России возрастные ограничения для службы в армии по контракту

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации РФ.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 мая, а уже через пять дней его одобрили обе палаты российского парламента.

Ранее по закону первый контракт на прохождение военной службы могли заключать граждане России от 18 до 40 лет, а также иностранцы в возрасте до 30 лет.

Теперь это смогут сделать все люди трудоспособного возраста.

Замглавы Минобороны РФ Николай Панков пояснил, что речь идет о гражданах до 50 лет.

Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, сказано в пояснении к закону. Такой уровень профессионализма достигается к 40-45 годам, считают авторы закона.

Законопроект об отмене возрастных ограничений для заключения первого контракта с вооруженными силами России приняли после истечения трех месяцев войны в Украине. По мнению многих политических аналитиков, России не удастся добиться существенных успехов в войне без мобилизации военных.