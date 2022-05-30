Вице-премьер Украины призвала жителей оккупированных территорий не брать гражданство РФ

"Переезжайте на подконтрольную [Украине] территорию. Знаю, что это непросто, но находите пути и возможности. Ибо, в конце концов, речь о вашей безопасности и судьбе ваших детей", - призвала в Telegram вице-премьер.
"Не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды", - указала Верещук.
"Эта война, возможно, будет более долгой, чем мы ожидали. Землю свою мы не отдадим. Мы за нее воюем, и мы ее отвоюем. Поэтому, возможно, эта война будет более кровавой, чем мы представляли", - признала вице-премьер.
Галерея: Донецкий регион, Украина
25 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение, предусматривающее упрошенную процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.
МИД Украины осудил этот шаг и отмечает, что документ открывает дорогу к тому, чтобы принудить жителей оккупированных территорий принять гражданство России.
Представители Офиса президента Украины сравнивают выдачу российских паспортов на оккупированных территориях с билетами в концлагерь.
Галерея: Украина, 25-27 мая
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