Пн, 30.05.2022
Речь шла не о вас. Вам не стоит ассоциировать себя с термином "оккупант". Янис Иесалниекс, депутат Сейма
Янис Иесалниекс, депутат Сейма

Вице-премьер Украины призвала жителей оккупированных территорий не брать гражданство РФ

ФОТО: AFP/SCANPIX

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в воскресенье призвала украинцев, находящихся сейчас на оккупированных Россией территориях, не брать гражданство России и переселиться на территории, находящиеся под контролем центрального правительства Украины.

"Переезжайте на подконтрольную [Украине] территорию. Знаю, что это непросто, но находите пути и возможности. Ибо, в конце концов, речь о вашей безопасности и судьбе ваших детей", - призвала в Telegram вице-премьер.

"Не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды", - указала Верещук.

"Эта война, возможно, будет более долгой, чем мы ожидали. Землю свою мы не отдадим. Мы за нее воюем, и мы ее отвоюем. Поэтому, возможно, эта война будет более кровавой, чем мы представляли", - признала вице-премьер.

Галерея: Донецкий регион, Украина 

25 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение, предусматривающее упрошенную процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.

МИД Украины осудил этот шаг и отмечает, что документ открывает дорогу к тому, чтобы принудить жителей оккупированных территорий принять гражданство России.

Представители Офиса президента Украины сравнивают выдачу российских паспортов на оккупированных территориях с билетами в концлагерь.

Галерея: Украина, 25-27 мая

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