Видео ⟩ В интернете завирусилось видео с лисятами из Латвии! 🦊

Фотограф разместил это видео на своей странице в Facebook, и оно приобрело большую популярность.

Видео: Латвийские лисята

"Международный день защиты детей закончился, и дети выросли. Это так точно, и, наверное, у кого-то из этих четырех уже есть свои дети", - указывает фотограф Виктор Иванов.

На данный момент видео просмотрели уже более 4700 раз.