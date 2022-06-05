Видео ⟩ В интернете завирусилось видео с лисятами из Латвии! 🦊
3 июня 2020 года камера, установленная фотографом-натуралистом Виктором Ивановым в Гаркалне, запечатлела игру четырех озорных лисят.
3 июня 2020 года камера, установленная фотографом-натуралистом Виктором Ивановым в Гаркалне, запечатлела игру четырех озорных лисят.
Видео: Латвийские лисята
"Международный день защиты детей закончился, и дети выросли. Это так точно, и, наверное, у кого-то из этих четырех уже есть свои дети", - указывает фотограф Виктор Иванов.
На данный момент видео просмотрели уже более 4700 раз.
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