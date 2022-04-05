Названы самые желанные работодатели в Латвии

В свою очередь титул "Рост года 2021" был присвоен IT-компании TestDevLab, которая впервые попала в список лучших работодателей Латвии, заняв 14-е место.

Самым желанным местом работы в госуправлении была признана Детская клиническая университетская больница.

Также были установлены самые востребованные места работы в бизнес-секторах, где на голосование были предложены отобранные по определенным критериям предприятия.

Лучшим работодателем в финансовом секторе девятый год подряд был признан Swedbank, получивший таким образом два титула. SEB banka сохранил вторую позицию, в свою очередь новичок в этой категории Balta занял третье место.

Лучшим работодателем в секторе транспорта и логистики в 2021 года являлась авиакомпания airBaltic, второе место заняло предприятие по доставке посылок DPD Latvija, а третье место, впервые войдя в тройку лучших, заняло предприятие по доставке посылок Omniva.

В секторе торговли лучшим работодателем стал новичок Lidl Latvija, тогда как лидер этой категории прошлого года Circle K Latvia занял вторую позицию, а Rimi Latvija осталось на третьем месте.

В сфере IT-технологий и телекоммуникаций звание лучшего работодателя сохранила компания LMT, а второе место заняла Bite Latvija, тогда как третье место - латвийский филиал Accenture.

В секторе производства лучшим работодателем впервые стало косметическое предприятие Madara Cosmetics, а второе место удалось сохранить производителю лекарств Grindeks. Третье место, упустив позицию лидера, заняла энергокомпания Latvenergo.

Как и в последние два года, лучшей компанией в секторе общепита была признана Lido. В свою очередь в секторе поставщиков международных бизнес-услуг лучшим работодателем стал Circle K Business Centre.

В ходе опроса выяснились и самые деланные работодатели в регионах. В Курземе таким стала компания Lauma Fabrics, в Земгале - Dobeles dzirnavnieks, в Видземе - Cēsu alus, а в Латгале - Latvijas maiznieks.