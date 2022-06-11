Роботы не отберут у нас работу, а только добавят ее

Что надо понимать - те же самые роботы, технологии еще больше возможностей для работы для нас создадут.

И тут главная задача в том, чтобы мы как общество, как люди на рабочем рынке обучались навыкам, которые нам будут нужны на этих работах будущего. И эти навыки другие, они отличаются от тех, которые мы знаем сегодня. Это вопрос переквалификации и обучения новым вещам - он становится особенно важным", - поясняет Крижановскис.

По его мнению, конкретно на латвийском рынке труда сейчас наблюдается большая диспропорция между спросом и предложением - с одной стороны, во многих индустриях не хватает людей, с другой - есть люди, которые не могут найти работу. "То есть у нас достаточно большая несовместимость, что ли, того, что люди умеют делать, и того, где они нужны", - подмечает эксперт. Таким образом, если не развивать навыки, которые требуются, этот разрыв на рынке труда будет все больше увеличиваться - будет все больше работодателей, которым очень нужна рабочая сила, и все больше людей, у которых нет работы, такой парадокс.

Важно, что эти "необходимые навыки" на самом деле не только технические: "Понятно, очень большой спрос есть на IT-сферу, то есть технологии и все, что связано с программированием и пониманием технологии работы с данными - это огромная категория, которая очень нужна.

Но это не единственная категория, это один из тех же мифов, что если я не программирую, то у меня особо будущего нет".

Эксперт убежден, что технологии, которые перенимают работу, перенимают как раз ее автоматизированную часть, стандартизацию. Именно поэтому растет ценность человеческих качеств. "Есть категория гибких, или мягких, навыков (soft skills. - Прим. ред.) - как мы общаемся с другими, наша эмоциональная интеллигентность, как мы понимаем других людей. Это категория навыков, которая становится все более важной, потому что это те вещи, которые роботы у нас отнять не могут. И, скорее всего, в ближайшие 10-15 лет не появится такой искусственный интеллект, который сможет настолько хорошо понимать других людей и, скажем так, эмоционально все это воспринимать так, как это делают люди".

С ним согласен и представитель Swedbank Янис Кропс. Он напомнил, что 20 лет назад в банке была позиция: оператор счета - это был человек, который переводил деньги от одного клиента другому. С приходом интернет-банка данная позиция исчезла за ненадобностью. Сегодня 80% вопросов от клиентов - технические, очень многое клиент может решить сам при помощи виртуальной системы. Что это значит для сотрудников банка? "У работников есть больше времени решать вопросы, которые технологии решить не могут, например, понять ситуацию клиента, подойти с эмпатией - робот этого не умеет.

Технологии не отнимают работу, они приносят ее еще больше - мы идем больше в качество, ведь технологии позволяют обработать больше информации, а это значит, что человек может подходить к вопросам качественнее", - пояснил Кропс.

По мнению Ричарда Крижановскиса, в ближайшее время на рынке труда, безусловно, будет спрос на технологии, обработку данных и все, что с этим связано. Вторая категория, на которую сохранится стабильный спрос, - продажи, маркетинг, обслуживание, работа с людьми. "Если говорить в контексте Латвии, у нас, я думаю, очень долгое время будет нехватка и в сфере медицины, и в строительстве", - добавил эксперт.

Подробнее об изменениях на рынке труда, запросах соискателей работы и требованиях работодателей смотрите в видео!

Видео: Янис Кропс, представитель Swedbank, в эфире "Кто вам платит?"