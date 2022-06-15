Более половины европейцев довольны реакцией ЕС на войну в Украине

Как сообщили в пресс-службе представительства Еврокомиссии в Латвии, 93% опрошенных высказались в поддержку мер по оказанию гуманитарной помощи, а 91% поддерживают прием спасающихся от войны украинцев в ЕС.

80% респондентов поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц, 70% также позитивно оценивают выделение финансирования для поставки военной техники на Украину.

Большинство, или 81%, граждан ЕС поддерживают общую политику обороны и безопасности государств-членов ЕС, и по крайней мере две трети респондентов поддерживают эту точку зрения в каждой стране.

Кроме того, 93% согласны с тем, что государства-члены должны действовать сообща для защиты территории ЕС, а 85% считают, что сотрудничество в области обороны на уровне ЕС следует расширять.

Специальное исследование "Евробарометра" проводилось посредством личных и онлайн-интервью с 19 апреля по 16 мая во всех 27 государствах-членах ЕС. Состоялось 26 578 интервью в 27 странах-членах ЕС.