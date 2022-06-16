Стало известно, когда и где откроются первые магазины сети SPAR

Как сообщили RUS TVNET в торговой сети, первые магазины SPAR Latvija будут открыты в регионах, в Салдусе и Лиепае, однако уже до конца года планируется открыть торговые места и в Риге.

SPAR - международная группа независимых оптовых и розничных компаний, представляющих единый бренд и работающих вместе, чтобы обеспечить высокое качество и экономичность покупок.

Сеть магазинов SPAR в Латвии наладит сотрудничество с предпринимателями, уже работающими в сфере розничной торговли, помогая им организовать и развивать свой бизнес. Концепция магазинов и предлагаемый покупателям ассортимент будут улучшаться и модернизироваться, в том числе будут внедряться новые продукты.

Первоначально предполагается, что около 20% ассортимента магазинов будет состоять из товаров торговой марки SPAR.

SPAR начала свою деятельность в 1932 году с одного магазина в Нидерландах, а сейчас насчитывает более 13 500 магазинов в 48 странах мира, ежедневно обслуживая 14,5 млн клиентов. В 2020 году был открыт 181 новый магазин, а оборот компании составил 39,8 млрд евро.

Если говорить о наших ближайших соседях, то магазины SPAR имеются в Польше, Беларуси, России, Украине. Работают они в Венгрии, Германии, Австрии, Франции, Швейцарии.

Компания работает по принципу франшизы. Прямая региональная лицензия SPAR на определенных условиях обычно выдается крупным розничным или оптовым торговцам, которые специализируются на продуктах питания и сопутствующих товарах. И уже эти партнеры SPAR International, являющиеся их официальными представителями в регионе, могут выдавать сублицензию предпринимателям и розничным торговцам, которые приводят свои магазины к одному из форматов SPAR и могут работать под этим брендом.

Преимущества для магазинов - они получают готовую схему успешной работы "под ключ" под именем известного европейского бренда: руководство по дизайну магазинов, планированию торговых залов и подсобных помещений, подбору оборудования, ассортиментной и ценовой политике, мерчендайзингу, маркетингу, управлению персоналом и многим другим аспектам торговой деятельности. Плюс - доступ к широкому ассортименту товаров под собственной маркой SPAR и проверенная временем организация надежных цепочек поставок.