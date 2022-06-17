Латвия попросит у ЕК финансовую поддержку в размере 201 млн евро

В Министерстве финансов пояснили, что подан запрос на сумму 231 миллион евро, из которой вычтены 13%, или 30 миллионов евро, из полученного в сентябре прошлого года предварительного финансирования от Фонда восстановления в размере 237 млн евро. Отныне с каждой заявки, поданной Латвией, будет удерживаться 13% до тех пор, пока полученное предварительное финансирование не будет погашено.

В понедельник, 20 июня, в 9:00 министр финансов Янис Рейрс встретится с вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить выполнение плана ДФ и первый посланный Латвией запрос на 231 млн евро. После встречи, в 10:00 в пресс-центре Министерства финансов состоится брифинг для прессы, на котором Рейрс и Домбровскис проинформируют СМИ о ходе и результатах встречи.

В пятницу ЕК получила от Латвии первый запрос на платеж из Механизма восстановления и устойчивости.

Общий план восстановления и устойчивости Латвии будет финансироваться за счет грантов в размере 1,8 млрд евро. Выплаты Латвии из Механизма восстановления и устойчивости основаны на результатах деятельности и зависят от реализации Латвией реформ и инвестиций, изложенных в плане восстановления и устойчивости.

Первая заявка Латвии на платеж соотносится с девятью промежуточными целями, изложенными в исполнительном решении Совета Европейского союза, и охватывает реформы и инвестиции в следующих областях: система поддержки минимального дохода, инфраструктура широкополосной связи, образовательная инфраструктура, дистанционное обучение и строительство жилья с низкой арендной платой. Также включены такие области, как государственные закупки и предотвращение легализации средств, добытых незаконным путем.

ЕК рассмотрит запрос в течение двух месяцев. Затем она отправит в экономический и финансовый комитет первоначальную оценку того, в какой степени Латвия выполнила промежуточные цели и достигла ли целевых показателей, необходимых для этого платежа.