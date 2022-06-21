В Камбодже выловлена самая большая из зарегистрированных пресноводная рыба
В реке Меконг в Камбодже поймана самая большая в мире из зарегистрированных пресноводная рыба, сообщает ABC News.
В реке Меконг в Камбодже поймана самая большая в мире из зарегистрированных пресноводная рыба, сообщает ABC News.
Длина пойманного 13 июня ската составила почти четыре метра, а весил он чуть меньше 300 килограммов, говорится в опубликованном 20 июня организацией Wonders of the Mekong сообщении.
В 2005 году в Таиланде был пойман огромный сом, весивший 293 килограмма, что было прошлым рекордом.
Ската выловил местный рыбак на северо-востоке Камбоджи. Рыбак предупредил находящуюся неподалеку команду ученых. Ученые прибыли в течение нескольких часов после звонка и были удивлены увиденным.
Река Меконг протекает через Китай, Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам. Она является домом для нескольких огромных видов пресноводной рыбы, однако ученые опасаются, что реализуемая в последние годы программа по строительству большой дамбы может значительно разрушить места нереста.
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