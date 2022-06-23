Цена сыра и творога за год выросла почти на 28%

В свою очередь по сравнению с апрелем сыр и творог подорожали в среднем на 3,7%.

Руководитель общества "Клуб сыра" Ванда Давиданова сообщила агентству LETA, что в том числе цены традиционного янова сыра в настоящее время составляют около 10 евро за килограмм.

"В этом году мы вновь тяжело отброшены назад и уже смирились с тем, что сыр вновь станет праздничным продуктом - об этом свидетельствуют последние два-три месяца, когда начался резкий рост цен", - сказала Давиданова.

Она отметила, что за последние 15 лет янов сыр стал повседневным продуктом и его потребление в Латвии увеличилось в три раза. Однако под влиянием пандемии производство этого вида сыра уменьшилось - в 2019 году было произведено 200 тонн, в 2020 году - 165 тонн, в 2021 году - 163 тонны.

Она сообщила, что крупнейший производитель янова сыра AО Rankas piens, который ранее мог предложить потребителям 113 тонн этого продукта в год, в этом году обещает только 35 тонн, так как цены на сырье - творог, сливки, масло, яичную массу - значительно выросли, а рецептуру менять нельзя, так как она утверждена Европейской комиссией.

Руководитель производства АО Jaunpils pienotava Байба Гравите сообщила агентству LETA, что предприятие в этом году, как и каждый год, планирует произвести до 20 тонн янова сыра.

Председатель правления АО Lazdonas piensaimnieks Элвира Утинане также сообщила, что предприятие не планирует сокращать объемы производства янова сыра и, как и в прошлом году, изготовит 10 тонн сыра.