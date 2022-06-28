Выявлено 824 новых случая Covid-19, скончались 3 человека

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Все три человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 189,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3588 лабораторных тестов на Covid-19, 23% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 404 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 420 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 834 535 человек в Латвии.