Вт, 28.06.2022
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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Выявлено 824 новых случая Covid-19, скончались 3 человека

Отдых в парке. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 824 новых случая Covid-19, поступила информация о трех скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Все три человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 189,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3588 лабораторных тестов на Covid-19, 23% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 404 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 420 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 834 535 человек в Латвии.

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