Выявлено 824 новых случая Covid-19, скончались 3 человека
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 824 новых случая Covid-19, поступила информация о трех скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 824 новых случая Covid-19, поступила информация о трех скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
Все три человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 189,7 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 3588 лабораторных тестов на Covid-19, 23% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 404 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 420 были вакцинированы.
С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 834 535 человек в Латвии.
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