Видео ⟩ В центре Риги произошел пожар повышенной опасности

Видео: Пожар в Риге

На месте происшествия пожарные констатировали, что огонь быстро распространяется под крышей здания и на чердаке, а также, что пламя угрожает соседним зданиям.

На месте происшествия работали более 30 пожарных и восемь автоцистерн.

Принимая во внимание угрозу соседнему жилому дому, сотрудники муниципальной полиции Риги эвакуировали из него десять человек. Те квартиры, из которых люди эвакуироваться отказались, регулярно обследовали, чтобы убедиться, что люди в безопасности.

По наблюдениям агентства LETA, пожар произошел в здании, связанном с кафе Rocket Bean Roastery, которое находится во дворе.