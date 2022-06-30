Фото ⟩ В колледж Госполиции приняты два новых четвероногих "кадета" 😍

Галерея: Новые "кадеты"

Обоим всего 2,5 месяца. Оба щенка - очень активные и им нравится играть вместе все время. Будни щенки проводят вместе с другой собакой из колледжа Государственной полиции - Драго, который обучает новоприбывших нормам поведения.

И Фрейя, которая проделала дальний путь из Чехии, и Робис, который родился в Латвии, хорошо прошли тестирование. Именно поэтому малыши были успешно приняты в службу!