Фото ⟩ В колледж Госполиции приняты два новых четвероногих "кадета" 😍
В колледж Государственной полиции приняты два новых "кадета" - бельгийская овчарка Фрейя и бордер-колли Робис.
В колледж Государственной полиции приняты два новых "кадета" - бельгийская овчарка Фрейя и бордер-колли Робис.
Галерея: Новые "кадеты"
Обоим всего 2,5 месяца. Оба щенка - очень активные и им нравится играть вместе все время. Будни щенки проводят вместе с другой собакой из колледжа Государственной полиции - Драго, который обучает новоприбывших нормам поведения.
И Фрейя, которая проделала дальний путь из Чехии, и Робис, который родился в Латвии, хорошо прошли тестирование. Именно поэтому малыши были успешно приняты в службу!
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