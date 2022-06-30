Чт, 30.06.2022
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Елена Зеленская, супруга президента Украины

Фото ⟩ В колледж Госполиции приняты два новых четвероногих "кадета" 😍

ФОТО: Valsts policijas koledža

В колледж Государственной полиции приняты два новых "кадета" - бельгийская овчарка Фрейя и бордер-колли Робис.

Галерея: Новые "кадеты"  

Обоим всего 2,5 месяца. Оба щенка - очень активные и им нравится играть вместе все время. Будни щенки проводят вместе с другой собакой из колледжа Государственной полиции - Драго, который обучает новоприбывших нормам поведения. 

И Фрейя, которая проделала дальний путь из Чехии, и Робис, который родился в Латвии, хорошо прошли тестирование. Именно поэтому малыши были успешно приняты в службу!

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