Начат процесс правовой защиты Rīgas mikroautobusu satiksme

Дело возбуждено во вторник, 28 июня, в суде Видземского предместья Риги.

В суде агентству LETA сообщили, что до 29 августа 2022 года предприятие должно представить суду утвержденный кредиторами план процесса правовой защиты.

Как заявила агентству LETA представитель предприятия Майя Лаздиня, сокращение пассажиропотока во время пандемии Covid-19 значительно уменьшило доходы Rīgas mikroautobusu satiksme, поэтому в сентябре 2020 года предприятие обратилось к муниципальному ООО Rīgas satiksme с просьбой повысить стоимость услуг, как это предусмотрено договором о субподряде.

В мае 2021 года для рассмотрения этого вопроса была создана экспертная комиссия, которая рассматривала обоснованность повышения цен на услуги.

Как указала Лаздиня, существенное влияние на деятельность предприятия оказала пандемия Сovid-19 и ограничения. Предприятие Rīgas satiksme в этих условиях получало поддержку от Рижской думы, а Rīgas mikroautobusu satiksme такой поддержки от самоуправления или Rīgas satiksme не получило.

В апреле этого года экспертная комиссия представила заключение, в котором признала обоснованной просьбу о пересмотре стоимости услуг, сообщила представитель Rīgas mikroautobusu satiksme.

"Очень надеемся, что в ближайшее время удастся заключить соглашение с Rīgas satiksmе об изменениях стоимости услуг, чтобы получить возможность рассчитаться с кредиторами, которые обеспечивают доступность и непрерывность услуг", - подчеркнул Лаздиня.

Rīgas mikroautobusu satiksme осуществляет пассажирские перевозки в Риге по 11 маршрутам - Привокзальная площадь-Вецдаугава, Югла-Плявниеки, Кенгарагс-Пурвциемс, Центральный вокзал-Дрейлини, Центр-Кенгарагс, Центр-Зиепниеккалнс, Центр-Золитуде, Центр-Даугавгрива, Межциемс-Шампетерис, Иманта-Плявниеки и Межциемс-больница Страдиня.

Rīgas mikroautobusu satiksme зарегистрировано в 2013 году, его основной капитал составляет 1 млн евро. Rīgas mikroautobusu satiksme принадлежит ООО B-Bus, истинным бенефициаром которого является Виталий Комар.

Оборот компании в 2020 году составил 4,776 млн евро, что в 3,2 раза меньше, чем годом ранее, также компания понесла убытки в размере 1,87 млн евро по сравнению с прибылью в 2019 году. Финансовые данные компании за прошлый год пока не опубликованы.